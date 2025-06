Novi poslovni objekat vraća život u srce Sarajeva

Na lokalitetu bivšeg objekta Vranica, koji je godinama bio simbol zapuštenosti i urbanog zastoja u samom centru Sarajeva, zvanično počinju građevinski radovi na izgradnji savremenog poslovnog objekta koji će značajno unaprijediti vizuelni identitet i funkcionalnost ovog dijela grada. Investitor projekta je kompanija Master Investment d.o.o. Sarajevo.

Prostor koji je godinama bio infrastrukturno zanemaren i estetski degradiran sada dobija potpuno novu dimenziju. Investitor s ponosom potvrđuje da je ishodovana pravosnažna građevinska dozvola, čime su ispunjeni svi zakonski uslovi za početak radova.

„Sedam godina smo, od momenta sticanja vlasništva do danas, aktivno radili na ishodovanju potrebnih dozvola. Na tom putu pribavljene su saglasnosti svih relevantnih institucija, uključujući i Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koja je u svom mišljenju naglasila da se projekat u potpunosti uklapa u ambijentalnu sredinu, potvrđujući usklađenost s konzervatorskim smjernicama i brigom za očuvanje gradskog jezgra.”, ističu iz kompanije Master Investment d.o.o.

Poseban značaj projekta ogleda se u tome što će, pored modernog poslovnog prostora, nova zgrada sadržavati i podzemnu garažu na tri etaže, čime će se značajno rasteretiti hronično opterećena parking zona u najužem centru Sarajeva. Riječ je o rješenju koje direktno odgovara na dugogodišnje potrebe građana i posjetilaca, nudeći praktično i estetski vrijedno rješenje. Novi objekat bit će visinski usklađen sa susjednom zgradom Suda BiH.

Također, vodilo se računa i o susjedima. Po završetku radova, dio dvorišta bit će ustupljen na korištenje Družbi Sestara Milosrdnica sv. Vinka Paulskog u Sarajevu, čime će samostan i crkva moći biti vraćeni svojoj izvornoj namjeni – navode iz Master Investmenta.

Nova zgrada bit će građena savremenim, održivim materijalima – dominantno staklom i kamenom – što ne samo da doprinosi njenom modernom i elegantnom izgledu, već i potvrđuje opredijeljenost investitora prema ekološki odgovornom razvoju grada.

Autor projekta nove poslovne zgrade je arhitekt Kenan Hadžović, koji se vodio principima jednostavnog oblikovanja fasade s ciljem da ublaži kontrast novog objekta u historijskom kontekstu i očuva kontinuitet urbanog niza. Vjerujemo da će interpolirani objekat, zahvaljujući svojoj neutralnosti i pažljivoj proporciji, biti potpuno u skladu sa susjednim objektima.

Izvođenje radova povjereno je renomiranoj građevinskoj kompaniji Debos d.o.o., čije iskustvo i visoki standardi garantuju kvalitetnu i odgovornu izgradnju. Imajući u vidu osjetljivost lokacije – smještene u samom urbanom jezgru i neposrednoj blizini postojećih objekata – poseban fokus bit će stavljen na sigurnost, kontrolu buke i minimiziranje smetnji za stanovnike i prolaznike.

Ovaj projekat predstavlja više od same izgradnje – on simbolizira novu fazu urbane regeneracije i vraćanje funkcionalnosti i ljepote prostoru koji to zaslužuje.

Investitori ovim putem unaprijed izražavaju zahvalnost komšijama i stanovnicima okolnih zgrada i institucijama koje se nalaze u neposrednoj blizini, na njihovom strpljenju i razumijevanju.

„Svjesni smo da će u narednom periodu, usljed izvođenja radova, povremeno dolaziti do pojačane buke i privremenih smetnji, te ćemo uložiti maksimalne napore da one budu svedene na najmanju moguću mjeru. Vaša podrška i tolerancija dragocjeni su za uspješnu realizaciju ovog projekta“, navode iz kompanije.

