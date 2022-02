Ako HDZ-u ne odgovara ovakva FBiH, nek povuče svoje ljude sa direktorskih pozicija

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović, gostujući u četvrtak u Dnevniku FTV-a, govorio je o pregovorima o izbornoj reformi, koji su održani u Neumu uz međunarodnu medijaciju, a koji su okončani bez političkog dogovora. On je, između ostalog, rekao da predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću odgovara situacija u kojoj bi Željko Komšić ostao u utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, čime bi Čović, kako kaže, riješio izbornu kampanju.

STOTINU POZICIJA

– On onda i dalje ostaje šef svim Hrvatima. Bojim se da njemu odgovara da ostane Komšić gdje jeste, da je riješio kampanju, da je tada nesporni vođa svih Hrvata, da nema konkurenciju unutar korpusa hrvatskog izbornog tijela i zadržava sve mehanizme da koči tri godine Federaciju. I uspijeva da dobije veći udio kolača u podjeli vlasti, rekao je Izetbegović.

Pozicija člana Predsjedništva BiH je, kaže, simbolička, dodajući da Hrvati iz HDZ-a imaju barem stotinu pozicija više nego što im Ustav garantuje.

– Kada čovjek odbije nešto što je gospođa Eichhorist predložila, koja sasvim sigurno želi da pomogne Hrvatima i njemu, onda mora biti razlog zašto to radi. Ja sumnjam, ne mogu tvrditi, da je njemu za ovaj turnus dobro da sačuva monopol, liderski monopol kod hrvatskog naroda kroz slučaj Komšić, potcrtao je Izetbegović dodavši da se tokom razgovara zalagao za funkcionalnost FBiH, uz naglasak da je treći entitet nemoguće napraviti.Ne bih rekao da je to krajnji cilj. Jednostavno, možda i nemaju snage gospodin Čović i ljudi uz njega da postave stvari onakve kakve jesu. Da kažu mi moramo u Federaciji ove mehanizme deblokade dopustiti, Dom naroda svesti isključivo na vitalni nacionalni interes, nemamo pravo blokirati sve, stavljati veto na sve, možemo štititi samo vitalni nacionalni interes. Dakle, nemaju snage u ovom času da to iznesu, jer nije tad lako izaći na izbore. Tada mu se može desiti da izgubi izbore, da dobije jaku konkurenciju unutar hrvatskog korpusa. Ovako su oni svi zbijeni uz jednog lidera i zadržavaju sve osim jedne pozicije, kaže Izetbegović.

Potpredsjednik FBiH Milan Dunović (DF) kaže za Oslobođenje da svaki vid blokade, neimplementiranje rezultata izbora 2018, eventualno neodržavanje izbora kojim HDZ prijeti, odgovara HDZ-u, zato što ima najviše pozicija u odnosu na prethodne mandate. Istovremeno misli da nikada u budućnosti neće imati toliko pozicija.

– U Vladi FBiH, od pet mjesta koje po Ustavu FBiH pripadaju ministrima iz reda hrvatskog naroda, ima ih šest. Imaju sve hrvatske pozicije i jedno srpsko mjesto. Željko Komšić i činjenica da se on nalazi u Predsjedništvu BiH Čoviću može da odgovara samo u smislu da je to za HDZ i HNS izgovor za sve političke neuspjehe i da se ne bave pravim političkim pitanjima, nego kuknjavom kako je HDZ-u teško, ne građanima hrvatske nacionalnosti. Očito građani Hrvati ne zanimaju HDZ. To je Čović dokazao gostujući na sjednici NSRS-a, gdje je sve prognane Hrvate iz RS-a stavio u drugi plan i pokazao da mu nisu važni, nego se bavi jednom kontinuiranom kuknjavom umjesto politikom, napominje Dunović.

Mišljenja je da je Čoviću na simboličkom nivou od izuzetne važnosti da bude u Predsjedništvu BiH, a s druge strane, ako je u kombinaciji u Predsjedništvu BiH sa Miloradom Dodikom, to bi omogućilo nevjerovatne blokade. Predsjedništvo ne bi funkcionisalo, ukoliko dva člana Predsjedništva BiH ne žele dolaziti na posao. I ono što je HDZ-u i Čoviću od izuzetne važnosti jesu domovi naroda. Možda i više Dom naroda Parlamenta FBiH i Klub Hrvata, jer se pokazalo u prethodne tri godine da je to mjesto najveće blokade u FBiH. HDZ-u pogoduju te blokade, jer su njegovi članovi kreatori. Neimenovanje sudija Ustavnog suda FBiH je sistemska blokada HDZ-a i zbog tog neimenovanja ne funkcioniše ni Vijeće za vitalni i etnički interes. HDZ preko Kluba Hrvata može da blokira glasanje o bilo kojem zakonu, govori Dunović dodajući da ovakvo stanje može trajati do momenta dokle HDZ ima poluge moći, a te poluge su u Domu naroda PFBiH.

S druge strane, predsjedavajaći Doma naroda Parlamenta FBiH Tomislav Martinović (HDZBiH), pak, kaže da je iluzorno pričati o blokadama “u situaciji kada muku mučimo sa većinom”.

– Mi radimo onoliko koliko su naše mogućnosti. Znate da od prvog dana imamo problema sa većinom koja podržava rad Vlade FBiH. Pričati o nekoj blokadi je iluzorno u situaciji kada muku mučimo na svakoj sjednici sa tom većinom. Onaj ko redovno prati sjednice Doma, zna da ih mi redovito zakazujemo i da stavljamo zakone na dnevni red, a šta od toga može ili ne može biti usvojeno, stvar je većine, odnosno onih koji podržavaju te zakone. Prema tome, ne bih govorio ni o kakvoj blokadi. Radimo svoj posao onoliko koliko možemo u ovom trenutku, rekao je Martinović za naš list.

Martinović: Redovno sve stavljamo na dnevni red

Zvonko Jurišić, bivši predsjednik HSP-a, kaže za Oslobođenje da je nekoliko puta naglašavao da Čoviću odgovara kandidiranje Komšića za člana Predsjedništva BiH.

OPSTRUKCIJA IZBORA

– On možda ima osobnih sujeta što nije na toj poziciji, ali vjerujte da od zadnjih izbora HDZBiH nikada nije imao više vlasti nego što ima sada. Ima toliko vlasti u FBiH, da je blokirao izbor Vlade i samim tim derogirao volju biračkog tijela cijele Federacije, a ne samo Hrvata. Blokirao je imenovanje sudija u Ustavni sud, predsjednika i dopredsjednika FBiH… Znači, blokada izvršne vlasti na razini FBiH i to je moć. Možete blokirati sve na razini države kroz Dom naroda, i to je moć. To nikada HDZ nije imao kao što ima u protekle nešto više od tri godine. Ako ovako stanje ostane, to će se ponoviti i na sljedećim izborima, gdje će Čović i HDZ, uz dio stranaka okupljenih oko HNS-a, protežirati takvu politiku da je bolje glasovati za Čovića, ako je kandidat Komšić, i u tom slučaju će se mobilizirati hrvatsko biračko tijelo oko HDZ-HNS-a i ponovo će biti četiri godine apsolutna vladavina HDZ-a, govori Jurišić.

Ističe da, ako HDZ-u ne odgovara ovakva FBiH, “pozivam ih da povuku svoje direktore, predsjednike i članove nadzornih i upravnih odbora, savjetnike iz institucija vlasti u FBiH, pa i iz države BiH.

– Postoji mogućnost opstrukcije izbora, ali sam uvjeren da ovakav Izborni zakon odgovara HDZ-u te da u toj stranci, ako stvarno žele dogovor, ne bi postavljali ultimatume i ucjene, već bi radili na pregovorima i kompromisima, zaključuje Jurišić,piše Oslobodjenje

