Lamborghini lansira nekoliko novih automobila u 2026. godini…

Lamborghini ulazi u 2026. godinu s rekordnim rezultatima i planom za nove modele, ali bez velikih proširenja ponude.

Fokus ostaje na unapređenju postojećih vozila i postepenom prelasku ka elektrifikaciji.

Još uvijek ćete čuti ljude kako se žale da je Lamborghini izgubio dušu nakon što ga je Volkswagen grupa preuzela krajem 1990-ih.

To možda djelimično jeste tačno, ali bismo li uopšte pričali o egzotičnom brendu 2026. godine da nije bilo njemačkog giganta?

Kompanija iz Sant’Agate Bolognese ima burnu prošlost, s više prethodnih vlasnika prije nego što je Audi donio stabilnost počevši od 1998. godine.

Rekordna godina i stabilan rast

Premotajmo unaprijed do 2026. godine, posao cvjeta. Prošla godina bila je najbolja u smislu prihoda i isporuka. Lamborghini je zaradio 3,2 milijarde evra i isporučio 10.747 automobila, što su oba rekorda. Razjareni bik sada se raduje godini bogatoj događajima tokom koje ćemo vidjeti (barem) dva nova modela.

Ne očekujemo da će bilo koji od njih biti dodatak portfoliju od tri automobila, već derivati postojećih modela. Iako je Lanzador EV otkazan kako bi se napravilo mjesta za plug-in hibrid, neće biti lansiran ove godine. Osim toga, druga generacija Urusa, koja je takođe trebala stići kao čisto električno vozilo, umjesto toga će debitovati bliže kraju decenije kao PHEV.

Šta donosi 2026 godina

U međuvremenu, 2026. godina će donijeti debije na Goodwood Festivalu brzine (9.-12. jula) i tokom Monterey Car Weeka (10.-12. avgusta). Kompanija nije otkrila identitet ovih novih proizvoda, radije ostajući nejasna:

“Lamborghini će nastaviti razvijati svoju ponudu proizvoda nizom novih dostignuća usmjerenih na daljnje jačanje pozicioniranja i privlačnosti brenda na međunarodnim tržištima”.

Fokus na postojeće modele

Budući da su isporuke Temeraria sa V8 motorom tek počele, prerano je da Lamborghini diverzificira ponudu. Umjesto toga, vjerovatno ćemo vidjeti novu verziju Revuelta, moguće roadster. Pomalo je iznenađujuće da je prošlo skoro tri godine otkako je V12 vodeći kupe ušao u proizvodnju, a još uvijek nema kabrioleta.

Budućnost Urusa i elektrifikacije

Šta još? Lamborghini će vjerovatno osvježiti Urus modelom SE Performante, s plug-in hibridnim V8 motorom koji isporučuje kombinovanu snagu veću od 800 konjskih snaga. Poređenja radi, Urus SE koji nije Performante već ima 789 KS. Prvi SUV kompanije puni 10 godina krajem sljedeće godine, ali još uvijek ima nekoliko godina do dolaska modela druge generacije.

Gledajući dalje unaprijed, Lamborghini kaže da nije odustao od lansiranja svog prvog električnog vozila:

“Nedavna najava četvrtog hibridnog modela jača dugoročnu industrijsku viziju usmjerenu na održivo stvaranje vrijednosti, bez ugrožavanja budućeg razvoja potpuno električnog modela”, prenosi Motor1.

