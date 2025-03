Aston Martin tone u dugove, najavljeni i otkazi

​Aston Martin je objavio svoje finansijske rezultate za 2024. godinu i iskreno rečeno, nije bajno.

Kultni proizvođač luksuznih sportskih automobila zabilježio je još veće gubitke nego prethodne godine: 289.1 milion funti nakon 239.8 miliona funti 2023. godine. Pritom je dug kompanije sada premašio vrtoglavih milijardu funti, što je porast od čak 43 posto.

Prihodi su pali za 11 posto, s 305.9 miliona na 271 milion funti, a izvršni direktor Adrian Halmark poručuje: vrijeme je za “operativnu izvedbu i finansijsku održivost”. Nakon što su izbacili hrpu novih modela, sada im je cilj stati na loptu i stabilizovati poslovanje, prenosi “AJ Bell”.

U redukciji troškova recept je poznat. Aston Martin planira otpustiti 170 radnika, odnosno pet odsto ukupnog broja zaposlenika. Samo taj potez uštedjeće kompaniji, kako tvrde, 25 miliona funti.

Aston Martin je prošle godine prodao 6030 vozila, što je pad od 8.9 posto u odnosu na 2023., kada je prodao 6620 automobila. Najveći udarac došao je iz Kine, gdje je prodaja pala za 16 posto. Očekivano su se i mnogi drugi zapadni brendovi mučili na tom tržištu.

Halmark priznaje da Aston mora izbjeći “bespotrebne troškove i kašnjenja zbog preambicioznih rokova”. Drugim riječima, vrijeme je da realno procijene koliko im treba za lansiranje novih modela i prestanu davati obećanja koja ne mogu ispuniti.

Tu je najbolji primjer Valhalla. Ovaj hipersportski automobil predstavili su još 2019., a plan je bio da u proizvodnju uđe do kraja 2021. Naravno, to se nije dogodilo. No, sada obećavaju – 2025. je godina u kojoj će Valhalla konačno ugledati svjetlo dana. S obzirom na to koliko Aston Martin grca u problemima, razočarati kupce više si jednostavno ne smiju i ne mogu priuštiti, prenosi “Index“.

