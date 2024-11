Tek što su ih lansirali, a već smanjuju proizvodnju

Iako je električni Explorer predstavljen u martu 2023, Ford je sa proizvodnjom počeo tek u junu ove godine.

Prvi put prikazan u julu, obnovljeni Capri počeo je da se sklapa u septembru. Sada Fordova evropska ekspozitura već smanjuje proizvodnju u fabrici u Kelnu u Njemačkoj. Zašto?

Zato što se dva modela povezana s Volkswagenom, Explorer i Capri, ne prodaju baš dobro.

Njemački list Kölner Stadt-Anzeiger saznao je od portparola Forda da “brzo pogoršanje tržišnih uslova za električna vozila” usporava proizvodnju i plasman modela Explorer i Capri.

Zaposleni će biti prinuđeni da rade jednu nedjelju, a zatim da uzimaju slobodnu nedjelju, sve do božićnih praznika.

To je veliki udarac za pogon u Kelnu, imajući u vidu da je Ford uložio dvije milijarde dolara kako bi pripremio njemačku fabriku za proizvodnju električnih vozila.

Rijetkost je da automobilska kompanija usporava proizvodnju modela koji je tek nekoliko mjeseci u pogonu.

Fordova ofanziva na tržištu električnih vozila u Evropi počela je na račun Fieste, popularnog potkompaktnog automobila koji je šokantno povučen iz proizvodnje u julu 2023.

Da stvar bude gora, kompanija nema mnogo preostalih modela sa SUS motorom na koje bi mogla da se osloni, s obzirom da je Mondeo, koji se pravio u Valensiji, Španija, povučen 2022, a Focus će prestati da se proizvodi u fabrici u Njemačkoj 2025.

Tokom prvih devet mjeseci ove godine, Fordov tržišni udio u Evropskoj uniji, Velikoj Britaniji i regionu Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), koji uključuje Island, Lihtenštajn i Norvešku, pao je sa 4,1% na samo 3,3%.

Podaci koje je objavilo Evropsko udruženje proizvođača automobila (ACEA) pokazuju da je Ford prodao samo 326.975 putničkih automobila, što je pad od 18% u poređenju sa periodom januar-septembar 2023.

Automotive News Europe izvještava da su planirani dodatni rezovi u proizvodnji u fabrici u Kelnu početkom 2025.

Prvi Fordov pogon sa ugljenično neutralnim radom ima maksimalni godišnji kapacitet od 250.000 električnih vozila, ali dostići taj broj trenutno izgleda kao nemoguća misija.

Još jedno električno vozilo Forda, F-150 Lightning, takođe prolazi kroz težak period.

Proizvodnja u fabrici u Dearbornu u Mičigenu biće pauzirana od 15. novembra do 6. januara 2025. zbog slabe tražnje, prenosi b92.

Ova sedmonedjeljna obustava uključuje i uobičajeni jednomjesečni praznični odmor. To je već drugi put da Ford privremeno zaustavlja proizvodnju. Prvi put se to dogodilo u februaru, kada je proizvodnja obustavljena na devet nedjelja zbog problema sa kvalitetom, koji nisu riješeni sve do aprila.

