Firma iz BiH radi na analizi BMW-ovih prototipova

Riječ je o kompaniji In-Motion WiB koja se nalazi u Jablanici i broji 20-ak uposlenih.

Kako je za BiznisInfo.ba rekao direktor ove firme Dženis Motika, njihov zadatak je analiziranje prototipova automobila i traženje softverskih grešaka, a posao rade zajedno sa matičnom firmom u Njemačkoj.

Kako je otkrio Motika, glavni partner već godinama je BMW, a posljednjih mjeseci firma radi i za Audi.

– Kompanija se bavi pružanjem usluga matičnoj njemačkoj firmi u različitim projektima. Jedan od projekata koji broji najviše ljudi je analiziranje softverskih grešaka u autoindustriji u fazi razvoja. Znači, mi dobijemo te automobile tri ili četiri godine prije nego što će biti pušteni u prodaju. Mi radimo na analiziranju i otklanjanju grešaka odnosno usavršavanje sistema u automobilu u fazi razvoja – pojasnio je Motika.

Dodao je da najviše rade za kompaniju BMW.

– Analizira se komunikacije između dijelova sistema. Tamo imaju ljudi koji voze te prototipove i nakon te vožnje se ta auta isčitavaju kako bi se uočile greške koje se dešavaju u svemu što je u fazi razvoja – kazao je sagovornik portala Biznisinfo.

Kako je došlo do dolaska firme u BiH

Inače, zanimljiva je priča kako je ova kompanija pokrenuta u BiH. Za sve je zaslužan upravo Motika.

Naime, 2015. godine zbog teškog pronalaska posla, a nakon studija, odlučio je da napusti domovinu. Tada je otišao u Njemačku na dalje studije. No, 2018. je našao posao tako da se preselio u Minhen i zaposlio u firmi In-Motion GmbH.

– Čim sam otišao iz BiH želja mi je bila da se vratim i znao sam da ću, čim se pruži prva prilika, pokušati napraviti taj korak – govori Motika.

Ključna prekretnica stigla je tokom pandemije koronavirusa kada se moralo raditi od kuće da bi se izbjegavao kontakt među ljudima.

– To je otvorilo oči i meni i drugima, a ja sam došao na ideju da je to taj trenutak gdje mogu da se vratim u svoj rodni grad. Sinula mi je ideja da mnogo ljudi ovdje poznaje njemački jezik i da bi to bila doba investicija tamošnjeg vlasnika da ovdje osnuje kompaniju. On je to prihvatio i, na moju radost, moj san i vizija su se ostvarili – ističe..

Vlasnici firme su Nijemci, a Motika vodi poslove u BiH.

Novinari portala Biznisinfo su ga pitali kako je uspio naći radnike za ovako složen posao u Jablanici. Prema njegovim riječima, ključ je u prekvalifikaciji.

– U njemačkoj imamo jednog kuhara koji se prekvalifikovao i koji vodi ljude i jedan je od najboljih radnika u našoj kompaniji. To sam ja prenio ovdje. Mislim da se sve može naučiti, naravno do određenog nivoa, samo treba znati prepoznati potencijal, odnosno nivo znanja koji čovjek ima i shodno tome mu i dodijeliti zadatak – zaključuje uspješni mladi poduzetnik, piše ekapija.

