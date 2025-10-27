Sljedeće sedmice stiže promjena u saobraćaju, kazne će biti do 500 maraka

Najčešće greške vozača

Prema riječima Tarika Misića iz Sektora za pomoć na cesti, preventivu i obrazovanje BIHAMK-a, najčešća greška su neadekvatne i potrošene gume.

„Vozači često misle da gume mogu izdržati još jednu zimu, ali to je pogrešno. Neophodno je imati četiri zimske gume – mogu biti i polovne, ali moraju biti u ispravnom stanju i prilagođene zimskim uslovima“, poručio je Misić za Fenu.

Druga česta greška je stari i istrošeni akumulator, zbog čega BIHAMK savjetuje da se njegovo stanje provjeri prije dolaska hladnih dana.

Također, neophodno je provjeriti antifriz, jer nedostatak rashladne tečnosti može dovesti do oštećenja motora.

„Vozače molimo da, kada padavine počnu, koče ranije nego u suhim uslovima. Zimski put znači duži zaustavni prostor i veći rizik od nesreće ako nismo oprezni“, dodao je Misić.

Šta čini zimsku opremu

Zimska oprema obavezno uključuje jedno od sljedećeg:

Zimske gume (MS, M+S, M&S, Snow, Winter) na svim točkovima,

Zimske gume na pogonskim točkovima i lanci za snijeg spremni za postavljanje,

Ljetne gume s minimalnom dubinom profila od 4 mm i lanci za snijeg spremni za upotrebu.

Kazna za vozača koji ne posjeduje zimsku opremu iznosi 40 KM, dok za pravna i fizička lica koja obavljaju prevozne djelatnosti kazna dostiže 500 KM.

Kada su lanci obavezni

Lanci su obavezni ako vozilo ima samo zimske gume na pogonskim točkovima ili koristi ljetne gume s minimalnim profilom od 4 mm.

„Zimske gume ne mogu uvijek savladati velike snježne nanose i led. U ekstremnim vremenskim uslovima lanci za snijeg su neophodni da biste mogli nastaviti put. Savjetujemo da u vozilu uvijek imate spremne lance ili druge uređaje za povećanje trakcije“, rekao je Misić.

Dodao je da vreća pijeska i lopata više nisu obavezni za teretna vozila.

Savjeti za pripremu vozila

BIHAMK preporučuje vozačima da zimske gume postave prije početka novembra, kako bi izbjegli gužve u vulkanizerskim radionicama.

Potrebno je provjeriti:

akumulator,

nivo rashladne tečnosti, ulja i tečnosti za stakla,

kočioni sistem,

svjetlosnu signalizaciju,

brave i gumene dijelove vrata (radi zaštite od smrzavanja).

BIHAMK kontinuirano sprovodi kampanje o sigurnosti u saobraćaju putem interneta i društvenih mreža, dok kontrolu na terenu obavljaju ministarstva unutrašnjih poslova.

Statistika saobraćajnih nezgoda

Iako nema tačnih podataka o broju nesreća povezanih s lošom zimskom opremom, Misić navodi da je tokom 2024. godine zabilježeno 35.854 saobraćajnih nesreća, od čega je 8.007 s poginulim ili povrijeđenim osobama, a 27.847 s materijalnom štetom.

„Uzroci su nam, nažalost, nepoznati“, dodao je Misić.

Zaključak BIHAMK-a jasan je: zimska oprema nije trošak, već ulaganje u sigurnost – kako vozača, tako i svih učesnika u saobraćaju.

