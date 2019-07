Koju ishranu savjetuju stručnjaci za one koji vježbaju

Advertisements

Bitno je da tokom vježbanja unosite tekućinu jer je to ključno za vaš performans i sigurnost. Što duže i intenzivnije vježbate važnije da unosite pravu vrstu tekućine, prenosi “Hayat“.

Studije su pokazale da atletičari koje izgube dva odsto svoje tjelesne težine putem znojenja imaju pad količine krvi što uzrokuje otežan rad srca. To može dovesti i do grčenja mišića, vrtoglavice i srčanih problema poput udara ili zastoja.

Atletičari trebaju pratiti količinu urina koji ispuste i boju. Veće količine urina svijetle boje pokazatelj su da je vaše tijelo dovoljno hidrirano. S druge strane, manje količine tamnije bolje znači da vašem tijelu nedostaje tečnosti. Vagajte se prije i poslije vježbanja.

Pokušajte popiti dovoljno vode kako biste nadoknadili taj gubitak. Stručnjaci savjetuju da konzumirate tekućine koje imaju elektrolite i ugljikohidrate. Natrijum i kalijum pomažu u zamjeni gubitaka elektrolita u znoju, a natrijum takođe pomaže u stimuliranju žeđi.

Ugljikohidrati daju energiju za vježbanje koje traje od 60 do 90 minuta. To možete nadoknaditi kroz energetske gelove i čokoladice te drugu hranu.

Sportska pića pomažu kada vježbate jakim intenzitetom 60 i više minuta. Ukoliko trčite maraton, ultramaraton ili učestvujete u Ironmanu, svakako ih konzumirajte i dodajte elektrolite, piše Klix.

Popijte između 350 i 400 ml tekućine 2-3 sata prije vježbanja i oko 300 ml 10-15 minuta prije vježbanja. Tokom vježbanja popijete oko 300 ml svakih 10-15 minuta. Ako vježbanje traje duže od 90 minuta popijte 300 ml sportskog pića svakih 15-30 minuta.

Nakon vježbe se izvagajte i za svakih 450 grama popijte između 400 i 500 ml vode. Konzumirajte 4:1 omjer ugljikohidrata i proteina unutar dva sata nakon vježbanja kako biste nadomjestili glikogen.

Bitno je i da ne pijete ni previše vode jer to može dovesti do smanjenja koncentracije natrijuma u krvi što može dovesti do ozbiljnih medicinskih problema.

Advertisements

loading...

Facebook komentari