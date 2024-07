Bivši učesnici rijalitija promijenili spol: Blizanci Mika i Giba sada su Ivana i Ana i u srećnim su brakovima

Kćerke Rade Vasić pronašle su partnere svog života. Ivana je stala pred matičara sa svojim izabranikom iz Njemačke prošle godine, a sada je to uradila i Ana sa muškarcem iz Srbije.To su moja djeca, ja prvo gledam da su one srećne, da su mi žive i zdrave, a ko se smije nek se njima vrati. Ničije dijete ne diram, ničije dijete ne ogovaram, ja sam majka i mene to boli. To što su one promijenile pol, to je sve normalno sada, njih dvije će nekada i o tome javno pričati. One žive u Njemačkoj, sa njima se čujem dva-tri puta dnevno. Njih dvije se ne plaše nikoga, nisu one prve koje su promijenile pol, to je jača sila, one trebaju da se pojave u javnosti. Zahvaljujući doktorima one su danas prave ljepotice i liče na majku”, rekla je ranije majka Rada za Blic.Podsjetimo, blizance Miku i Gibu Vasić publika je imala prilike da upozna kroz rijalitije “Veliki brat” i “Zadruga”. Najveću podršu na putu ka promjeni spola pružala im je njihova majka Rada.

