KOJA STE GRČKA BOGINJA PREMA HOROSKOPU: Šta to imate zajedničko s čuvenim ženama iz mitologije

Horoskop i horoskopski znaci nam često pomažu da naučimo nešto novo o sebi i svom karakteru, o karakteristikama, budućoj ljubavi… i mnogo više.

A danas ćete saznati – kojom grčkom boginjom možete sebe smatrati? Da ne bude zabune, počinjemo od prvog znaka horoskopa u godini.

Jarac – Hestija

Hestija je prva olimpijska boginja, vječno mlada zaštitnica porodičnog ognjišta i žrtvene vatre. Inače, sam Apolon se udvarao Hestiji, ali je bio odbijen, jer zavet čednosti nije šala: ako zavjet daš, držiš ga se. Jarčevi su isti: sve ove vaše ljubavne gluposti su, naravno, dobra stvar, ali ko će razmišljati o važnim stvarima? Puškin? Ne, Jarac će misliti!

Kao Hestija, koja je Prometeju dala vatru za nesrećne smrtnike. Jarčevi će prvo brinuti o drugima, a onda i o sebi, e, tako to izgleda spolja. U stvari, Jarčevi ne moraju da vode računa o sebi jer je sa njima sve u redu.

Vodolija – Nika

Nika je boginja pobjede, simbol srećnog ishoda. Nika je često prikazivana sa krilima ili u pozi brzog kretanja iznad zemlje.

Pitanje: da li je iko ikada vidio Vodoliju koja će se tiho sjesti u ćošak i tamo mirno sjediti? Ha, čak i ako djevojku Vodolije natjeraju da tu sjedi, ona će početi da gestikulira i govori takvom brzinom da će svi biti sigurni: Vodolija, kao i obično, trči po plafonu, čemu se čudite?

Samo što Vodolije imaju neiscrpne zalihe vitalnosti i optimizma, tako su izgrađene. I uzgred, uvijek pobjeđuju. Dakle, ako vam je hitno potrebno da pobjedite u takmičenju sa sudbinom, molite se Niki. Zapravo, sprijateljite se sa Vodolijom. Nika je velikodušna boginja, ne smeta joj vaša pobjeda.

Ribe – Afrodita

Nema sumnje da je Afrodita rođena u znaku Riba. Jer boginja ljubavi je jedna. Jer boginja ljepote se duplira. A i zato što je znala mnogo o patnji. Afrodita je bila zaljubljena u zgodnog Adonisa, ali je nesrećni čovek, nažalost, umro u lovu. Afrodita nije preživjela tugu i, bježeći, skočila je sa stijene pravo u more. Pa, zašto ne skočiš ako si besmrtan, zar ne? Da Ribe mogu, i one bi skočile. Međutim, i bez toga, Ribe znaju da pate tako da se srca onih oko njih stisnu, a suze im krenu na oči. O, kako se suptilno osjeća, kako lepo pati! Oni koji su odoljeli ljepoti Riba ili njihovoj misteriji padaju na ovaj mamac. Generalno, niko nema šanse. Dobro je što je Afrodita dobra boginja.

Ovan – Atina

Atina je možda najpoštovanija boginja. Ona personifikuje mudrost, uzdiže nauku i zanate, umetnost, znanje i genijalnost. Ali generalno, njena glavna specijalizacija je vojna strategija. Atina je jedina boginja koja koristi muške atribute: oklop, šljem i koplje. Postavlja se pitanje: zašto je Grcima bila potrebna boginja rata i oni su imali Aresa? Ali zato što je bog bitaka bio izdajnički i lukav i započinjao je ratove radi samih ratova. Atina je podržavala samo rat koji je započet iz nužde. To je Ovan, bez sumnje. Djevojke Ovnovi takođe nisu sklone da uđu u sukob bez razloga. Ovan će samo svoj štit staviti na nauku.

Bik – Demetra

Demetra je boginja plodnosti i zaštitnica poljoprivrede. Zemljoradnja je težak posao, pa se kult Demetre može ukratko opisati na sljedeći način: sada ćemo svi vrijedno raditi, a onda ćemo se srdačno počastiti onim što nam je boginja poslala. A ona je obično slala ne samo hranu već i vino. I još više! Nema sumnje da je Demetra Bik: malo ljudi zna da ceni jednostavne radosti poput ukusne hrane, dobrog vina i poštenog rada. Međutim, ne treba misliti da je Demetra bezopasna zaštitnica rada i dobrote. Jednog dana, Had je oteo njenu ćerku Persefonu, i šta mislite da je uradila? Izvukla je derište iz podzemnog svijeta. Had je pristao da pusti Persefonu da ide mami svake godine i sakrio se u svoj pakao. Bik upozorava: ne dirajte ono što je njemu drago.

Blizanci – Iris

Iris je glasnica bogova, njen zadatak je da nosi naređenja širom svijeta: od zemlje do morskih dubina, pa čak i do carstva mrtvih. Gromovnik je jednom poslao Iris u Had i dao joj šolju. I šta je uradila? Konačno je uzela malo vode iz Stiksa i isporučila je na Olimp. Voda je, ako se sjećate, simbolizovala ne samo nepovredivost zavjeta, već i primitivni užas. Generalno, zabranjeno je prati ruke u Stiku. A Iris ne mari za to, baš kao i Blizanci. Blizanci su sposobni za najnevjerovatnije stvari, ali uz samo jedan uslov: da bude veoma, veoma zanimljivo! Blizanci su strastveni putnici, vole žurke i svačiji prijatelji. I ne mare za bilo kakve izmišljene granice. Lakoća i šarm su njen ključ za sva vrata.

Rak – Gea

Gea ili Geja je boginja zemlje, majka svega što na njoj živi i raste, kao i majka neba, mora, titana i divova. Ukratko, svačija majka. Baš kao i Rak. Samo neka Rak rađa i odgaja nekoga: to je sve, ništa drugo ne treba, ostavite ga na miru sa svakakvim glupostima. Istina, Geu su ponekad zvali Htonija, a pridev „htonski“ je personifikovao divlju prirodnu moć zemlje, a uzgred budi rečeno, i podzemnog svijeta. A to je o ženama Rakovima, bez sumnje. Rakovi su standardne majke koje će, ako se bilo šta desi, zakopati onog ko je uvrijedio njenu djecu u najdublju rupu. I uzgred, „beba“ nije nužno njeno dijete. Sve koje vole su njihove bebe. Takva je priroda.

Lav – Hera

Hera je zaštitnica braka, štiti majku tokom porođaja, ali se toga niko ne sjeća. Ali svi se sjećaju da je Hera žena samog Zevsa, prve dame Olimpa. Zapravo treća, jer je Zevs već imao dvije žene prije nje, ali da li neko zna za njih? Naravno da ne. Hera, čije ime se prevodi kao “ljubavnica”, nije tolerisala rivale pored sebe. Prirodna lavica: ili će biti prva i jedina, ili bi bilo bolje potražiti neki drugi Olimp. To se, međutim, nikada ranije nije dogodilo, jer ko bi pri zdravoj pameti takmičio s Lavicom? Neki su pokušali da se takmiče sa Herom, a znate li kako se to završilo?

Djevica – Temida

Temida, isto Zevsova žena koje se niko ne sjeća. Zaparvo, niko se ne sjeća da je bila udata za gromovnika, ali samo pokušajte da zaboravite da je ona boginja pravde. Temida je simbol nepristrasnosti i pravde, ona je i glas božji: Temida je bila ta koja je izrazila Zevsovu volju da se slabići ne bi oglušili o gromki glas vrhovnog boga. Da li je pametna? Ako Devica nešto kaže, istina govori kroz njene usne. Ako kaže nešto što vam se ne dopada, moraćete to da poslušate, jer ona ne griješi: ne zanima je vaša ličnost, ona ocjenjuje činjenice.

Vaga – Persefona

Kao što znate, Persefonu su se udvarali najpovoljniji prosci Olimpa – Ares i Apolon. Ali izgleda da je Demetrina šarmantna kćerka rođena u znaku Vage, jer nije mogla da izabere samo jednog. Međutim, njen lični život bio je sređen: ljepoticu je kidnapovao bog kraljevstva mrtvi Had i počeli su da žive prilično srećno. Idealna opcija za Vagu je da ne morate ni čemu da odlučujete, ona će sama o svemu odlučiti. Majka Persefona i njen zet za mladi par napravili su bračni ugovor: Persefona dvije trećine godine živi na Olimpu, a trećinu u podzemlju. Vaga bi, kada bi imala slobodu, takođe živjela tako u svom ličnom raju Lični raj i lični podzemni pakao – sve je sa stilom.

Škorpija – Hekata

Hekata daje mudrost na javnim skupovima, sreću u ratu i bogat plijen u lovu.

Ona sve to radi samo da bi skrenula pažnju, naravno, jer ona je u stvari boginja podzemlja. Hekata uči smrtnike vještičarstvu, komanduje vešticama i otrovnim biljkama i druži se sa mrtvim dušama na raskrsnicama.

Uopšte, to je ista boginja koje se boje čak i oni kojih se plašio Had. Prepoznajete li damu Škorpija?

Da, to je ona. Ljudi se u Škorpije zaljube na prvi pogled, ali se boje da im priđu: kožom osećaju da u ovoj mirnoj vodi ne postoje samo đavoli, već i gori. Ali Škorpija nije zabrinuta zbog toga: ona će i dalje biti obožavana, pre ili kasnije, na ovaj ili onaj način. Da li sumnjate u to? Znajte da je, prema jednoj verziji, ona čuveni Kip slobode… Da, to je Hekata. Ona je nosila krunu sa šiljcima. A da li ste se ikada zapitali zašto je simbolu slobode potrebna baklja? Osvjetljavaju put ljudima? Put u tami kojom zapovijeda Hekata. prenosi novi.

Strijelac – Artemida

Artemida je boginja lova i zaštitnica svih živih bića. Ona je i čuvarka ženske čednosti i pomoćnica porodiljama. Ali kako? Kako može štititi potpuno suprotne koncepte? I to je vrlo jednostavno. Pogledajte Strijelce: oni su toliko integralne prirode da im je koncept kognitivne disonance, u principu, stran. Strijelci su u stanju da prihvate i razumiju svaku ideju, svako uvjerenje i bilo koju tačku gledišta. To, inače, ne znači da je djevojka Strelac spremna da podijeli sve ovo. Ona ima jedan univerzalni odgovor na svako pitanje: glavna stvar je da se umiješate u nered, a onda ćemo to shvatiti usput. I on to razumije, što je iznenađujuće. Štaviše, suprotstavljene strane vjeruju da ih Strelac u potpunosti podržava. Na kraju se pomire, a Strijelac kreće da privlači neke druge suprotnosti jedni drugima, prenosi Sensa.

Facebook komentari