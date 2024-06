‘Kasno su mi otkrili rak crijeva, već se proširio na druge organe: Ovo su bili rani simptomi’

Raquel A. (33), nije ni slutila da ima rak, iako je imala simptome koji su je brinuli. Prije nekoliko godina odlasci na toalet postali su sve češći i neobični, pa je pomislila da je to radi o sindromu iritabilnog crijeva (IBS) ili intoleranciji na hranu.

Nije imala zdravstveno osiguranje pa nije išla doktoru, već pokušala ublažiti tegobe dodacima vlakana i promjenama u prehrani. Nakon što je dobila posao koji joj je omogućio zdravstveno osiguranje, posjetila je doktora opće medicine koji joj je rekao da je vjerovatno samo tjeskobna.

No, simptomi su joj se pogoršali te joj je 2023. godine dijagnosticiran četvrti stadij raka debelog crijeva. Raquel je na TikToku podijelila svoje iskustvo, objavio je msn.

“Prvi put sam počela imati primjetne gastrointestinalne probleme 2019. godine, neposredno prije pandemije. Živjela sam s cimericom i jednog dana smo počele pričati o tome kako stalno idem u toalet. Imala sam stolicu osam do deset puta dnevno i nikad se nisam osjećala kao da sam imala potpunu nuždu. Rekla sam svojoj cimerici da sumnjam da ne unosim dovoljno vlakana, ili možda jednostavno ne jedem dovoljno zdravo. Mislila sam da imam sindrom iritabilnog crijeva (IBS) ili osjetljivost na gluten ili mliječne proizvode. Nije mi palo na pamet da bih mogla imati rak – otkrila je, objavio je Večernj.

Pošto nije imala zdravstveno osiguranje, odlazak doktoru nije bio opcija, osim ako treba na hitnu.

“Umjesto da se javim liječnici primarne zdravstvene zaštite, počela sam s prekidima uzimati dodatak prehrani koji mi je pomogao regulirati pražnjenje crijeva i liječiti nasumične napade proljeva. Ovo je pomoglo, barem nakratko. Godine 2021. preselila sam se u šire područje Seattlea, gdje sam dobila posao u tehnološkoj industriji, a time i dobro zdravstveno osiguranje – rekla je.

Simptomi su se doduše smirili u to doba, ali 2022. su se opet pojavili.

“Moja je stolica bila tanka poput olovke, ponekad narančastocrvene boje, a povremeno bi bilo i malo krvi. Bila sam nenormalno sita nakon jela. Bila sam napuhnuta, bez obzira na to što sam jela – pokušala sam jesti bez mliječnih proizvoda, a zatim bez glutena. Gledajući unatrag, bili su to glavni znakovi upozorenja da nešto nije u redu, a kasnije sam saznala da su to klasični znakovi kolorektalnog raka”, ispričala je.

Konačno je zakazala pregled u maju 2023. godine.

“Rekla sam doktoru o problemima s probavom koje imam od 2019. godine, čestim, a ponekad i bolnim pražnjenjima crijeva, krvavoj stolici, ranoj sitosti. Mislio je da sam anksiozna i poslao me kod psihijatra. Mislila sam da je u pravu, da se previše brinem i da sam zapravo premlada za nešto ozbiljnije”, izjavila je.

Tri sedmice nakon tog pregleda dobila je jake bolove u trbuhu.

“Bol nije bila lokalizirana samo na donjem dijelu trbuha ili boku, već se širila cijelim trbuhom i prema donjem dijelu leđa. Bilo je nepodnošljivo, skoro sam se onesvijestila u svom stanu. Nisam netko ko brzo uzima lijekove ili ide doktoru, ali znala sam da nešto nije u redu pa sam otišla na hitnu. Opet sam sumnjala u sebe i mislila da možda ni iz čega pravim veliku stvar. Srećom, moja je liječnica hitne medicinske pomoći ozbiljno shvatila moju bol – naručila je CT skeniranje, zakazala ultrazvuk abdomena i napravila punu analizu krvi. Kad su stigli nalazi, sjela je i rekla da su mi pronašli rak na jajnicima i jetri. Dijagnosticiran mi je rak jajnika”, sjeća se.

“Tada su otkrili da je rak, adenokarcinom, nastao u mom debelom crijevu i metastazirao, odnosno proširio se na druge organe. Dijagnosticiran mi je četvrti stadij raka debelog crijeva. Imala sam endoskopiju i kolonoskopiju kako bi liječnici mogli bolje pregledati – moj kolorektalni rak bio je toliko velik i toliko uznapredovao da su imali problema s provođenjem kamere kroz moje debelo crijevo”, izjavila je, prenosi novi.

“Mogla sam imati rak već osam do deset godina, a da to nisam ni znala. Kod raka debelog crijeva obično ne počnete imati primjetne (ili čak teške) simptome sve dok ne dođe u stadij 3 ili 4. Osim toga, simptomi, poput mučnine, zatvora, proljeva ili poteškoća s odlaskom na zahod, mogu biti posljedica toliko mnogo drugih stanja”, ispričala je.

Nakon dijagnoze, krenula je s hemoterapijom.

“Rak je izazvao nakupljanje tekućine u mom želucu, izvoru nadutosti, koju sam morala iscijediti. Sastala sam se sa stručnjakom za gastrointestinalni trakt koji mi je savjetovao da prilagodim svoju prehranu – na primjer, morala sam ograničiti količinu mesa koju jedem, izbaciti sirovo voće i povrće i držati se meke hrane, poput pudinga i pire krumpira – što je odmah popravilo moju probavu. Napravila sam razne krvne pretrage koje procjenjuju kako moj rak napreduje—uključujući testove CEA (marker za rak debelog crijeva), CA125 (marker za rak jajnika) i CA19 (još jedan marker raka)—i podvrgnuta sam genetskom testiranju da bolje razumijem kako su moji geni mogli pridonijeti raku – ispričala je za msn.

