Može li krema za sunčanje spriječiti tamnjenje kože?

Iako je postizanje preplanulosti na mnogim ljetnim popisima, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da ne odustajete od kreme za sunčanje u pokušaju da brže postignete željene rezultate, prenosi USA Today. “Preplanula koža nije znak zdrave kože”, kaže dermatologinja Lindsey Zubritsky, M. D.

Sunčanje je pokušaj vašeg tijela da proizvede više melanina kako bi zaštitilo vašu kožu od daljnjeg oštećenja DNK.” Spriječava li krema za sunčanje tamnjenje? Kratak odgovor: Da, kada se koristi ispravno. Dulji odgovor: To je dobra stvar. “Krema za sunčanje smanjuje količinu izloženosti UV zračenju vaše kože”, objašnjava Zubritsky. No, dodaje,

“čak i u savršenom scenariju, većina zaštitnih faktora ne blokira 100 % UV zraka u dodiru s našom kožom, tako da i dalje postoji rizik da možemo pocrnjeti čak i kad nanosimo kremu za sunčanje, osobito ako se kreme za sunčanje ne koriste prema uputama,piše Bljesak

Ali Uprava za hranu i lijekove odobrila ga je za upotrebu, a medicinski stručnjaci kažu da kada se nanese na gornji sloj kože, malo je vjerojatno da će uzrokovati veće probleme. Zubritsky također napominje da nije istina da će vas tamna koža prije odmora spasiti od opekotina i daljnjeg oštećenja. Bet obzira na to koliko ste tamni, uvijek trebate koristiti kremu za sunčanje ako se izlažete suncu.

Facebook komentari