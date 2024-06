U narednih 15 dana ovi znaci će pronaći pravu ljubav

JARAC

Vi ste prvi znak koji će imati tu sreću da u narednih 15 dana upozna osobu koja mu je srodna duša. Šansa da vaš prvi susret bude ljubav na prvi pogled je velika i u to nema nimalo sumnje.

Ako ste sada u vezi, i ako niste srećni, ako prosto osjećate da to nije to, i da je ljubav postala navika, krenite dalje. Budite iskreni i fer prema partneru i recite mu da vam je drag, ali da to više nije emocija od prije. Jer, samo ako budete iskreni i hrabri, možete da krenete dalje i nađete svoju sreću. To će biti sansa i za drugu osobu da je ona nađe.

Ovo je prilika da slušate svoje srce jer ono najbolje zna ko je prava osoba za vas. A kada vam se sretnu pogledi, samo se prepustite. Prava ljubav se uvijek desi onda kada se najmanje nadamo. Sada je vrijeme za vašu pravu ljubav, za nove šanse, za sreću. Vi ste primjer da postoje ljudi koji dugo čekaju na sreću, ali kada im se ona desi tada shvate i da je vrijedilo. Mislite o tome, jer je ovo period kada je moguće da vaše želje postanu vaša stvarnost.

LAV

Vi ste znak koji je već sreo svoju srodnu dušu. Vi to znate. Dobro vam je poznato ko je osoba prema kojoj gajite emocije, i ko je osoba kraj koje želite da ostarite. Problem je što sada niste zajedno, ali samo je pitanje vremena kada će konačno i to da se promijeni. Pred vama su dani kada će vam sudbina dati još jednu šansu. Tokom narednih 15 dana vi ćete tu osobu ponovo sresti. Mislićete da je to slučajan susret, ali znajte da ništa nije slučajno.

Iskoristite tu šansu. Dajte toj osobi do znanja koliko vam je zapravo stalo do nje. Ona svakako osjeća da vi niste ravnodušni, ali naravno da isto kao i vi sumnja da za vas postoji još jedan početak. Srodne duše se uvijek pronađu, možda se to nekada desi kasnije nego sto bi smo mi željeli, ali, svakako, to se desi kada je pravo vrijeme.

Nemojte kriti ono što osjećate. Istina je da ovog puta morate da zaboravite na svoj ponos, ali ono što je vazno jeste da će vas on odvesti ka vašoj sreći, prenosi ATV.

