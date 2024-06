Stručnjakinja za odnose otkrila: Ovo su rani znakovi upozorenja na koje treba obratiti pažnju u spavaćoj sobi!

Želite vezu koja uključuje zadovoljavajući i ispunjen seksualni život? Stručnjakinja za seks Trejsi Koks otkrila je rane znakove upozorenja koji nagovještavaju nevolje pred vama. Nezdrava ili manipulativna ponašanja brzo se otkrivaju: samo morate znati šta tražiti. Ovo su “crvene zastave” kod muškaraca, piše Daily Mail.

Nagovara vas na seks iako vidi da vi niste oduševljeni tom idejom: Svaki muškarac mlađi od 50 godina trebao bi biti svjestan da mora u svakoj fazi provjeravati jeste li spremni krenuti dalje kada prvi put započnete seks. To znači “Da! Da se nisi usudio sada prestati,” odgovor kad on pita, “Uživaš li u ovome?”. Ne zvuči sumnjivo i nesretno kao “valjda”. Nastavak pod tim okolnostima je zaista znak upozorenja, prenosi Avaz.

Postoji pritisak da se idete prebrzo: Možda vam odgovara seks s njim, samo ne želite to učiniti odmah. Ako on insistira na seksu prije nego što budete spremni (usput rečeno, vremenski okvir koji ste mu postavili nije bitan), to pokazuje nedostatak poštovanja prema vašim granicama i nivou udobnosti. Također ukazuje na uznemirujuće probleme s kontrolom i poštovanjem. Jednako alarmantan, ali na drugačiji način, je muškarac koji tjera na neobičan ili super avanturistički seks nakon nekoliko spojeva ili sedmica. Većina parova održava seks jednostavnim na početku: ne trebaju vam akrobati kada ste potaknuti novitetima i koktelom snažne ljubavi i spolnih hormona koji vam preplavljuju mozak. Ako mu treba dodatni poticaj tokom faze medenog mjeseca, što će tek tražiti za tri godine nakon staze kada se seks ustali u predvidljivu rutinu?

Previše je fokusiran na vaš fizički izgled: Iako je lijepo dobiti kompliment za izgled, ako je to jedina stvar koju on ikad primjećuje ili komentira, označavate polje “trofejna djevojka”. Ne samo da to znači da vaše mišljenje i perspektiva neće biti cijenjeni, to što vas traže samo zbog vaših fizičkih atributa stavlja vas u neizvjestan položaj. Što se događa ako se udebljate ili smršavite? Što se događa kako starite? Što ako se neko ljepši, mršaviji, s većim usnama i grudima takmiči za njegovu pozornost? Kad se netko zaljubi u cijelu osobu – u vašu neobičnost, ljubaznost, žestoku inteligenciju, duhovitost, šarm i talent – ​​teško vas je zamijeniti, ali lijepe djevojke su posvuda. Osim toga, želite li stvarno biti s muškarcem kojemu je najbitniji izgled?

Neugodno mu je pričati o seksu: Malo nelagode na početku je normalno: oboje pokušavate utvrditi svoje seksualne norme i granice. Ali čuvajte se nekoga ko ušuti svaki put kad se spomene seks ili izgleda nelagodno kad se dogodi nepristojna scena u filmu ili TV emisiji. Većina parova ne šuti o seksu na početku. Neprestano pričate o tome kako ste jedno drugome sjajni u krevetu, kako je seks bio dobar, što želite istražiti, što ćete raditi jedno drugome čim ostanete sami. Tek kad počnu problemi, tema može postati nedostupna. Ali ako niste čak ni postavili temelje za iskrenu, otvorenu komunikaciju, bit će gotovo nemoguće riješiti buduće seksualne probleme. Malo istražite zašto nerado priča o seksu. Možda konzervativni ili religiozni odgoj? Kasno je izgubio nevinost i osjeća se nesigurno kao ljubavnik?

Ovo su ‘crvene zastave’ kod žena:

Koristi seks da manipulira vama: Čuvajte se jako fluktuirajućeg libida. Jednog trenutka seksualni fan, a sljedećeg potpuno nezainteresirana. Možda koristi seks da manipulira ili kontrolira situacije – poput uskraćivanja seksa da bi dobila ono što želi. Ako više volite seksualnu autentičnost, držite se podalje. Ovakvo ponašanje brzo stvara otrovnu dinamiku u kojoj seks postaje sredstvo pregovaranja, a ne zajedničko izražavanje intimnosti.

Potrebno joj je stalno uvjeravanje koliko je poželjna: Pretjerana ovisnost o potvrdi ukazuje na dublje nesigurnosti koje mogu staviti nepotreban pritisak na vezu. Problemi sa slikom tijela uništili su mnoge potencijalno briljantne seksualne živote; duboke nesigurnosti u vezi s njezinim izgledom upućuju na narcisoidne osobine ponašanja. Prvi se može riješiti s ljubavlju i razumijevanjem. Drugi vas baca u (uglavnom necijenjenu) ulogu stalnog umirivača.

Ne želi razgovarati o kontracepciji: Nema nagrada za pogađanje zašto je ovo mahnito vijoreća crvena zastava. Vaš ego bi mogao porasti, ali to je obično pokazatelj da je njeno zanimanje za seks vrlo slabo. Hemija bi sada mogla biti intenzivna, ali hoće li njezin ukupni seksualni nagon dugoročno odgovarati vašem? Također budite oprezni sa: “Seks s tobom je kao ništa što sam ikada doživjela”. Laskavo, ali može prikriti probleme sa seksualnom kompatibilnošću, nerealnim očekivanjima ili historijom nezadovoljstva. Ako su njena prethodna seksualna iskustva uglavnom bila negativna ili neispunjavajuća, saznajte zašto.

Pretjerano reagira na problem u seksualnoj izvedbi: Seks na početku je stresan za oboje – ali još gore za muškarce jer je sve vidljivo i očito. Nemogućnost postizanja ili zadržavanja erekcije, prebrza ejakulacija ili ona koja traje vječno: takve se stvari događaju čak i ako imate vrlo jako seksualnu želju. Kako ona reagira u ovoj situaciji dovoljno govori. Jedini ispravan odgovor je odbaciti to kao da je ništa. “Ne brini za to! Događa se svima – oboje smo nervozni i tek se upoznajemo.” Komentari poput: “Ovo mi se nikad prije nije dogodilo. Šta nije u redu s tobom?” otkrivaju nerealno, kruto očekivanje od seksa – i duboko neprivlačnu gadnu crtu.

