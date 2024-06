Stiže RETROGRADNI SATURN 29. juna i donosi nam borbu sa samim sobom: A na jesen se tek spremite

Ovaj retrogradni Saturn ispituje da li možete da odložite svoj mač. Pogledajte da li možete prestati da se borite sami sa sobom, s drugima ili sa svojom trenutnom situacijom. Vidite da li možete pronaći mir, prvo iznutra, a onda spolja.

Ako će nas ljetno razdoblje retrogradnog Saturna vratiti obiteljskim kontaktima te ćemo se više fokusirati na obiteljske stvari i nekretnine, onda nas na jesen očekuje prava emotivna bura. Činjenica je da će se 18.9. prvi put nakon 9 godina dogoditi pomrčina u Ribama u kojoj će sudjelovati Saturn. Kada retrogradni planet sudjeluje u pomrčini, čini se da potpuno okreće osobu u prošlost i omogućuje joj da vidi ono na što nije željela obratiti pažnju, prenosi Novi.

Terapija za dušu, ponekad bolna, ali vrlo učinkovita, za sve nas počinje 29.6. – Saturn prelazi u retrogradnu fazu u znaku Riba, što simbolizira naše duboke, ne uvijek osviještene emocije. U astrologiji je ovo zviježđe odgovorno za fantazije, nesvjesno i vezu s Bogom, a kada Saturn prolazi kroz njega, tjera nas da prilagodimo fokus i trezvenije gledamo na sve što nas “dotiče”. Preokret bilo kojeg planeta prije svega je ponavljanje lekcija i situacija koje smo “proletjeli” i odlučili ih izgubiti iz vida.

Ovoga puta tranzit Saturna odvijat će se od 29.6. do 15.11., utječući na znak Riba od 19 do 12 stupnjeva. To znači da ćemo se suočiti s proživljavanjem onih emocija koje nas muče od 19.3. do 8.6. – prisjetite se što vas je posebno dirnulo u proljeće. Vjerojatno ste prebrzo “proživjeli” te situacije i niste dobro razmislili o svojim osjećajima koliko to Saturn zahtijeva.

Činjenica je da ovaj planet vlada jasnoćom i ravnotežom, budući da njegova egzaltacija pada na znak Vage. Zato njegova retrogradna faza može pomoći u otkrivanju onih emocionalnih problema koji su vrijedni rješavanja za vaš duhovni rast.

Na primjer, ako niste zadovoljni nečim u vezi, tada ćete se morati suočiti s potrebom za dubokim razgovorom s partnerom. A ako ste u romansi ljubavnog trokuta, tada stupanj vaše brige može biti doista divlji zbog svijesti o vašoj usamljenosti. Što učiniti u vezi s tim?

Prihvatite nepovratnost promjena koje morate sami pokrenuti. Saturn u Ribama je odlazak iz praznog mjesta, tako da će mnogi ljudi donositi odluke o prekidu veze tijekom retrogradnog razdoblja.

Ribe su znak duhovnosti, a Saturn je planet karmičkih lekcija. Njegova retrogradna faza zahtijevat će od nas duhovnu svjesnost, kada će vaša vjera i skrivene fantazije izaći na površinu.

U Tarotu, Saturn u Ribama je osmica pehara. Citat s ove karte: “Odlazim odavde jer me ovo mjesto ili veza više ne ispunjavaju. Vjerujem da ću pronaći nešto što me emocionalno veseli. Vjerujem svojim osjećajima, oni me vode naprijed.”

Retrogradni Saturn u Ribama i pomrčina 18.9.

Kada retrogradni planet sudjeluje u pomrčini, čini se da potpuno okreće osobu u prošlost i omogućuje joj da vidi ono na što nije željela obratiti pažnju.

Neke osobne emocionalne neugodnosti, bol, patnja i osjećaji usamljenosti isplivat će na površinu uz nevjerojatno jaku terapiju u osobnim kontaktima među ljudima. Ovo je slučaj kada Saturn može u život svake osobe dovesti značajnog prijatelja, psihologa, učitelja ili daljeg rođaka.

