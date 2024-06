Saznajte kada horoskopski znakovi stupaju u brak sa srodnom dušom

Starost u kojoj se stupa u brak u potpunosti zavisi od različitih faktora kao što su partneri koje birate i dinamika same veze. Međutim, ponekad vaš horoskopski znak može dati uvid u to kada ćete najverovatnije stati na ludi kamen.

Različiti znakovi imaju različita poimanja ljubavi i partnerstva, a bave se odnosima i posvećenošću na načine koji se veoma razlikuju. Ponekad je jednom znaku potrebno nekoliko kratkih trenutaka da bi znali da žele da ostare sa nekim, dok drugim znacima mogu proći decenije pre nego što budu zaista spremni da bilo šta ozvaniče, piše “collective.world”, prenosi Ona.rs.

Ovan: Rane dvadesete

Ovnovi su poznati po svojoj nepopustljivoj impulsivnosti i hrabrosti, koja ima tendenciju da zapali strastvenu želju u njima, koju je teško ugasiti logikom i racionalnim rasuđivanjem. Oni će uvijek pratiti svoje srce prije nego pamet, i kao rezultat toga, Ovnovi mogu biti skloni da u mladosti umisle da je ta jedna osoba ljubav za cijeli život.

Bik: Rane tridesete

Iako su Bikovi motivisani bezbjednošću i stabilnošću, takođe ih mogu ometati njihove ekstremne i suštinske težnje. Nažalost, ove dvije osobine mogu biti protivteža jedna drugoj. Utemeljena veza bi mogla da navede Bika da stupi u brak tipičnom uzrastu, ali ne po cijenu toga da ometa njihov profesionalni razvoj. Kao rezultat toga, Bikovi su skloniji da se vjenčaju u kasnim dvadesetim ili ranim tridesetim, nakon što postave temelje za ostvarenje svojih snova i ciljeva.

Blizanci: Srednje dvadesete

Blizanci su u Zodijaku prepoznati po svojoj ogromnoj želji da žive život punim plućima, ali posjeduju zbunjujuću dvojnost, jer takođe mogu da ispolje sklonost ka nečemu što je jednostavno i provjereno. Uprkos tome, kada pronađu nekoga sa kim imaju iskru, Blizanci su često skloni brzom ulasku u vezu, jer njihova zaljubljenost teži da ih pobijedi. Zbog toga će se Blizanci vjerovatno vjenčati u srednjim dvadesetim.

Rak: Rane tridesete

Rakovi su poznati po svojoj nepokolebljivoj odanosti. Veoma su osjetljivi i stalno pružaju pomoć svojim najmilijima, što ih često može učiniti podložnim emocionalnom stresu. Nažalost, ova osobina može dovesti do toga da izgrade zaštićeni zid neodlučnosti i emocionalne nesigurnosti. Kao posljedica njihove sumnje u sebe, teško je predvidjeti kada ili da li će Rak odlučiti da se obaveže na vječnu ljubav. Međutim, kako odrastaju i prevazilaze svoje emocionalne veze i nametnute barijere, oni omekšavaju prema ljubavi koju su sve vrijeme željeli da pronađu i za koju su željeli da bude bajkovita.

Rane tridesete su za njih idealne, jer će tada moći racionalno da procijene da li je ta osoba zaista za njih i dobra za stvaranje idilične porodice.

Lav: Rane dvadesete

Lavovi posjeduju veliko srce i njihova primarna motivacija je usredsređena na čežnju za ljubavlju i uzbudljivu žeđ za uzbuđenjem i avanturom. Sve dok je Lav vođen svojim emocijama i svojom spontanošću, može odlučiti da stupi u brak u bilo kom trenutku svog života. Međutim, njihova sklonost da uživaju u sadašnjosti, umjesto da planiraju budućnost, može ih navesti da impulsivno požure u brak. Stoga je sasvim moguće čuti svadbena zvona kako zvone Lavovima u ranim dvadesetim.

Djevica: Kasne tridesete/rane četrdesete

Djevice su marljive i uredno organizovane osobe koje daju prednost kritičkom razmišljanju nad ritmom srca. Zbog svoje nepokolebljive posvećenosti izabranom polju rada i strasti da se ističu u karijeri, Djevice su sklone da odlažu brak do kasnih tridesetih ili ranih četrdesetih. Ipak, kada Djevica odluči da se smiri i obaveže, ona je svim srcem posvećena svom partneru.

Vaga: Rane dvadesete ili sredina

Vage imaju urođenu želju da budu u posvećenoj vezi. Njihova ljubav prema ljubavi je očigledna jer prepoznaju ljepotu na najnevjerovatnijim mjestima i daju prednost udobnosti i harmoniji nad avanturama i uzbuđenjima. Shodno tome, kada Vaga pronađe savršenog partnera, željna je da se smiri u bilo kojoj fazi života. Pošto Vage cijene partnerstvo, možda će pronaći svoju srodnu dušu u ranim ili srednjim dvadesetim, jer su je tražili od malih nogu.

Škorpija: Kasne četrdesete ili rane pedesete

Škorpije su duboko strastvene koliko i svojeglave, i urođeno su skeptične kada je u pitanju koncept prave ljubavi. Oni su prijemčiviji za konkretne dokaze nego za emocije i osjećanja, tako da neko baš treba da ih zaludi da bi zaboravile na sve to. Škorpije su nevjerovatno lojalni prijatelji, ali njihova neobjašnjiva ljubomora i nepovjerljiva priroda čine da je teško predvideti kada će se vjenčati, ako to uopšte urade. Uz to, ako odluče da se vjenčaju, to će vjerovatno biti kasnije u životu, kao što su njihove kasne četrdesete ili rane pedesete.

Strijelac: Sredina tridesetih

Strijelčevi često daju prednost tome da ostanu sami dok ne dostignu veći nivo zrelosti. Iako imaju tendenciju da koriste humor i empatiju kako bi raspršili napete situacije, imaju duboko idealistička očekivanja kada su u pitanju njihovi partneri i ljubav koju se nadaju da će pronaći. Zato je teško da se ta ljubav i desi, jer nijedna nije idealna, prema njihovim standardima. Nažalost, Strijelčevima takođe može nedostajati strpljenja i diskrecije, što često dovodi do emocionalne nezrelosti.

Vjerovatno će se vjenčati sredinom tridesetih.

Jarac: Rane četrdesete

Jarčevi imaju jedinstvenu sposobnost da ispoljavaju strpljenje, samokontrolu i empatiju koja ih izdvaja od drugih znakova Zodijaka. Oni su vođeni ciljevima kada je u pitanju određivanje svojih granica, što doprinosi njihovom ogromnom uspjehu u životu. Stoga, Jarčevi mogu odložiti brak kako bi se fokusirali na svoju karijeru i reputaciju. Vjerovatno će se vjenčati u ranim četrdesetim, ali samo ako su prvi postigli svoje karijerne ciljeve.

Vodolija: Od početka do sredine tridesetih

Vodolije često više vole da ostanu same dok ne pronađu nekoga ko odgovara njihovom nezavisnom i avanturističkom duhu. Uvijek traže uzbuđenje, a to znači da ponekad previđaju vrijednost onoga što imaju u sadašnjem trenutku. Ovo može rezultirati uzbudljivim životom, ali neće razmišljati o tome da se skrase dok ne pronađu nekoga ko je jednako fokusiran na avanture. Stoga, oni imaju tendenciju da se smire u ranim i srednjim tridesetim, kada su partneri koje biraju proživjeli život poput njihovog i sa kojim će kasnije njegovati slobodu.

Ribe: Kasne dvadesete

Ribe su poznate po izuzetnom nivou empatije i povjerenja, kao i po njihovoj sklonosti da traže “kratke pauze od realnosti”. E, pa ta sanjivost ih može dovesti do bajkovite ljubavi, ali nju neće htjeti odmah da ozvaniče. U jednom trenutku će se vratiti na zemlju, shvatiti da li su možda pogriješili, pa i ako jesu, neće imati problema da brzo pronađu onu pravu ljubav sa kojom će se i vjenčati, prenosi Ona.telegraf.rs.

