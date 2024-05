Dva znaka koja uvijek kažu da će trenirati prije ljeta, ali to nikad ne učine

Iako je kod nekih to i slučaj te s treniranjem počinju već u prvim mjesecima godine, ljudi rođeni u ova dva horoskopska znaka uvijek najavljuju da će početi vježbati s ciljem da tijekom ljeta izgledaju odlično, ali to nikad ne učine. Evo koji su to znakovi zodijaka.

Škorpion

Iako su poznati kao odlučan i ambiciozan znak, kod Škorpiona to nije slučaj ni s vježbanjem. Oni žele postići ciljeve, posebice prije ljeta, ali često im nedostaje motivacija i dosljednost da bi svoje ciljeve ispunili. Umjesto vježbanja, Škorpioni će se jako potruditi pronaći razne izgovore ili se prepustiti trenucima uživanja u hrani umjesto da zapravo vježbaju, piše index.

Rak

Rakovi su empatični i brinu za druge ljude, ali ponekad zaboravljaju brinuti o sebi. Upravo je tako sa slučajem kada je u pitanju vježbanje prije ljeta. Uvijek svima govore da će trenirati, ali ih druge obveze ili izazovi s kojima se suočavaju, odvrate od vježbanja. Oni će radije udovoljiti tuđim potrebama i biti moralna podrška drugima dok vježbaju, a svoje treninge će zanemariti i loše se osjećati što nisu ispunili ciljeve.

Facebook komentari