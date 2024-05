Ovi horoskopski znakovi nikada se ne prestaju žaliti

Bilo da je riječ o prevelikoj vrućini ili hladnoći, o gužvi u prometu ili previše slobodnog vremena, njihove pritužbe nikada ne prestaju. Ovakve osobe često percipiramo kao vječne pesimiste koji u svakoj situaciji pronađu neki problem. Evo u kojim se znakovima rađaju takvi pojedinci, piše index.

Djevica

Osobe rođene u ovom znaku poznate su po svojoj težnji za perfekcionizmom. Djevice su detaljne i analitične, zbog čega pokazuju nezadovoljstvo kada stvari nisu savršene. Njihova visoka očekivanja često rezultiraju konstantnim žaljenjem na sve što ne odgovara njihovim standardima.

Rak

Rakovi su jako osjećajni i stalo im je do toga kako se osjećaju u svakom okruženju. Ako stvari nisu u skladu s njihovim emotivnim potrebama, to će vam jasno dati do znanja. Njihova sklonost želji za komforom može ih pretvoriti u prava gunđala.

Jarac

Jarčevi su ambiciozni i praktični te vrlo ozbiljno shvaćaju svoje ciljeve i odgovornosti. Njihova tendencija pesimizmu često ih stavlja u poziciju kritičara, posebno kada stvari ne napreduju prema njihovim visokim očekivanjima.

