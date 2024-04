Tri znaka zodijaka na koje utiče “rozi mjesec”

. Svoj vrhunac doživljava baš danas, 23. aprila, a uticaj će širiti sve do četvrtka, 25. ovog mjeseca.

Prije svega treba razjasniti kako rozi mjesec nije roze boje – već je svoje ime dobio po puzavom cvijetu plamencu (lat. Phlox subulata), jednom od najranijih proljetnih cvjetova na području SAD-a, a NASA objašnjava kako se radi od četvrtom punom mjesecu u godini – po kojem se obično računa datum Vaskrsa.

Zanimljivo je da se april u mnogim kulturama nazivao rozim mjesecom, ali je kasnije pojam zaživio samo kroz spomenutu nebesku pojavu. Zbog predivnih prizora rozih cvjetova obasjanih proljetnom mjesečinom, ostao je baš ovaj naziv.

Četvrti puni mjesec obilježava i početak Pashe, a u svijetu ćemo pronaći brojne nazive za ovaj period u godini. Neki ga nazivaju mjesecom iznikle trave, drugi pak mjesecom jaja, a treći mjesecom ribe – jer otprilike u ovo vrijeme započinje mriještenje.

Kakvo god da ime nosi, na tri će horoskopska znaka posebno uticati, a u nastavku možete provjeriti jeste li među njima.

Bik

Ako osjećate da ovih dana niste ista osoba, ako ne možete spavati, ako su na površinu isplivale neke stare briga o kojima dugo niste razmišljali i napravile pravi nered u vašoj glavi, ne očajavajte, sve se to događa zbog konjunkcije Jupitera i Urana u biku koja se dogodila 20. aprila. Međutim, ovaj nepoželjni period naglo će prekinuti romantični rozi mjesec, a olakšanje ćete osjetiti već večeras.

A znate i sami da se ona nalazi u malim stvarima – to je poruka u koju čvrsto vjerujete. Kad puni mjesec aktivira kuću partnerstva, to ćete osjetiti iste sekunde. Bićete ugodno iznenađeni što su ljudi iz vašeg okruženja promislili o svojim postupcima i dali vam do znanja da ste ponovo bili u pravu. Prihvatite izvinjenje onih koji su vas povredili.

Lav

Prvi kvartal u godini baš vas je iscrpio. Imate osjećaj kao da neprestano dajete cijelu sebe u svim životnim aspektima – a to najviše umara. Dok se rozi mjesec provlači kroz noćno nebo, vi ćete napokon početi razmišljati o sebi i svojim potrebama, a mogli biste se malo i uplašiti za svoje zdravlje.

Neka vam to bude alarm i podsjetnik kako zapravo trebate posložiti prioritete u životu. Ovaj rozi mjesec mogao bi vam pokazati da su ljudi svjesni i zahvalni puno više nego što ste mislili. Upravo to će vam dati snage da istim tempom nastavite i dalje, ali ovaj put će biti lakše, jer ćete znati da sve ima smisla.

Vodolija

Vaš privatni život baš i nije sjajan i to vas muči od samog početka aprila. Četvrti ovogodišnji puni mjesec odvijaće se u kući porodične dinamike pa će baš zato prodrmati vaš privatni život.

Duboko udahnite i osvijestite da veliki postotak dnevnog stresa dolazi zbog stvari koje uopšte nije tako hitno obaviti. Ako ne napunite baterije nećete moći ostvariti brojne životne uloge u kojima ste se našli. Prisjetite se da ste prije svega – vi, a tek onda mama, supruga, prijateljica, sestra, trgovac, ljekar, frizer…

Sjetite se samo koliko puta su drugi povukli ručnu kočnicu. Jeste li im zamjerili zbog toga? Niste. Još ste bili i srećni zbog njih što sebi to mogu priuštiti, prenosi “Zadovoljna“.

