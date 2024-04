Mjesečni horoskop za maj 2024. godine: Bikovi su posebno motivirani, a Rakovi posvećeni prijateljskim odnosima

Mjesečni horoskop za svibanj 2024. godine!

OVAN

Svibanj vam donosi potrebno osvježenje, bijeg od ludila koje je vladalo tijekom retrogradnog Merkura. Dolaze vam dani uzemljenja, a koji će u vama probuditi novu, unutarnju sigurnost. Nudi vam se prilika riješiti se suvišnih ljudi, poslova koji zapravo nisu prioritetni, situacije koje vam ne donose zadovoljstvo, dapače, iscrpljuju vas. Neki projekti u vama više ne bude strast i razmislite o tome da ih zauvijek ostavite u prošlosti, koliko god da ste emotivno uz njih vezani. Olakšajte si i iskoristite pozitivnu energiju koju vam donosi ovaj proljetni period. Tek tada shvatit ćete koliko ste produktivniji, ispunjeniji te koliko malo vam je zapravo potrebno kako biste bili sretni.

BIK

Očekujte nalet motivacije koje počinje poticajno djelovati od 8. svibnja, kada se u vašem znaku nalazi Mladi Mjesec. Vaša intuicija vratit će vam povjerenje u sebe koje vam je ranije bilo oslabljeno pa ćete se brzo obraniti od nepotrebnih sumnji. Bit ćete vrlo vješt retoričar, a što vam omogućuju dogovoriti poslove koji su se do sada činili nedostižnima. Ostavljat ćete samouvjeren dojam osobe koja zna argumentirati svoje položaje i jasno ih predočiti drugima. Zvijezde su vam ovog mjeseca posebno naklonjene pa osjetite li kako ste sretne ruke, to je vrlo vjerojatno. Ne strahujte od svojih želja i ciljeva koje sada postavljate. Smiješi vam se uspjeh.

BLIZANCI

Otvorite svoj um i prihvatite neke nove ideje koje se kroz nj provlače. Mnoge imaju potencijala i sada je idealan period za njihovu razradu. Profesionalan uspjeh vam se smiješi i nude vam se mnoge prilike za suradnju iz koje možete rasti. Pripazite samo kako ne biste bili previše kruti u svojim stavovima jer, najbolje su suradnje one koje vam nude novu perspektivu. Osim toga, Zvijezde vas obasipaju karizmatičnim karakteristikama pa ćete se često nalaziti u centru pažnje. Neki dijelovi ovog mjeseca mogli bi biti dosta naporni jer obaveze ne prestaju, čini vam se zapravo kako se gomilaju, stoga pronađite vremena za rutine kojima ćete obnoviti energiju i održavati vitalnost. Mnogima se smiješi neočekivano putovanje. Budite spontani i prepustite se ponudama koje pristižu sa svih strana.

RAK

Ovog mjeseca u središtu vaše pažnje nalaze se prijateljstva, ali mnoge poruke primat ćete putem snova. Razmotrite njihovo zapisivanje. Mogli bi vam otkriti nešto što vaša intuicija naslućuje, ali ne zna jasno detektirati. Vaši ciljevi postaju jasniji, baš kao i činjenica kako vam je za njihovu realizaciju potreban partner koji nudi one kvalitete koje su vama trenutnu u fazi razvoja. Planirate li putovanje pripazite pri izboru ostalih sudionika. Nećete biti spremni prihvatiti tuđa nezadovoljstva ili forsiranje određenih radnji koje vama nisu zanimljive. Umjesto sukoba, odaberite vlastiti put i odmicanje. To će vam pomoći osloboditi maštu i odgonetnu što vam točno, trenutno, nedostaje.

LAV

Uživajte u ovom periodu putovanja prema uspjehu. Vrlo ste usredotočeni na karijerni napredak, ali važno je pozabaviti se stvarnom kvalitetom vašeg odredišta. Stoga se upitajte koji smjer najviše odgovara vašoj autentičnosti te ne traži od vas žrtvovanje i odricanje. Mjesec vam nudi poticaje i istraživački duh zahvaljujući kojemu će se proširiti vaše kreativne mogućnosti. Pokušajte probuditi u sebi upravo tu crtu kako biste jasno odlučili što i kako dalje želite. Samci bi se mogli naći u vrlo intenzivnom odnosu, ali pripazite koliko se dajete jer neke se vatre mogu samostalno, vrlo brzo ugasiti. Oni koji su već u partnerskom odnosu pronaći će inovativne načine za njihovo produbljivanje.

DJEVICA

Vjerujte svojim snovima i dopustite im da ovog mjeseca ovladaju vašim životom jer vam nude savršeno vodstvo i otvaraju nove poglede na situacije. Nisu upozorenja, već prilike. Boravak Strijelca u vašoj obiteljskoj kući omogućit će vam određene slobode. Imat ćete priliku posvetiti se brizi o sebi i njezi. Stavite u prvi plan um, ali svakako se bavite određenim fizičkim aktivnostima kojima ćete poboljšati svoje zdravstveno stanje. Uvedite naviku prakticiranja zahvalnosti, manifestiranja ili meditacije. U vrlo ste stabilnom periodu, koji od vas traži samo jedno – pronalazak vlastitog zadovoljstva.

VAGA

Nudi vam se olakšanje, odmak od opterećujućih misli. Dapače, pronaći ćete u sebi vrlo odvažan, direktan glas koji se neće ustručavati krenuti prema onome što je bitno i što vas ispunjava. Studentima ili onima koji se žele okušati u novim vještinama smiješi se potpora. Lako ćete i efikasno ispunjavati sve obaveze. Slično vrijedi i za zaposlene Vage koje će dobro znati prioritete te kako ih što brže, a kvalitetnije odraditi. Time ćete pridobiti naklonost nadređenih, ali i kolega koje bi vas mogle tražiti pomoć. Prihvatite to, ali pazite kome nudite svoju energiju i je li krajnji cilj toga vrijedan. Jer, ovog mjeseca imate priliku predahnuti, a to vam je sada uistinu bitno.

ŠKORPION

Prigrlite promijene koje vam sada dolazite. One će vam omogućiti uvidjeti jednu kvalitetniju, napredniju i bolju verziju sebe. Bit ćete vrlo usredotočeni na osobni razvoj i odlučni ostvariti one aspekte koje strastveno podupirete. Intuicija vam je i dalje jaka. Partnerski odnosi ili nedostatak istih zahtijevat će više angažmana s vaše strane. Ako ste slobodni mogli biste obnoviti romansu iz prošlosti, a što će vam svakako pomoći shvatiti koje kvalitete tražite i zašto vam u ovom trenutku (ne)odgovaraju. Svibanj vam nudi idealnu priliku da sebe stavite u prvi plan. Učinite to i ne bojte se malo riskirati.

STRIJELAC

Bit ćete skloni organizaciji. Neočekivano za vas, jedno čišćenje suvišnih situacija i stvari, potaknut će vas da budete usredotočeniji na posao i upravo, organiziraniji. Pronaći ćete zadovoljstvo u tome. Ulazite u rutinu, koja bi vam inače bila iscrpljujuća, a sada vam pruža mir. Točno znate što želite i samostalno vladate svim situacijama. Ovaj način djelovanja potaknut će i vašu kreativnost jer nećete se osjećati rastrgani na sto strana. Premda se od vas mnogo traži, spremni ste ispuniti sva očekivanja pa i više od toga. 23. svibnja, nudi vam se prilika zasjati u punom sjaju.

JARAC

Napravite jasnu liniju između onoga što vas čini sretnima i obaveza. Te stvari ne smiju biti u istoj kategoriji. Ne morate napraviti baš sve što ste zamislili. Radije se posvetite onome što vas stimulira, nudi odmak i način opuštanja. Ovog mjeseca mogli biste primijetiti mnoštvo sinkroniciteta, a vaša će intuicija biti vrlo snažna i usklađena s onime što vam je sada potrebno, a još niste pronašli načina kako to postići. Ne bojte se postaviti i vjerujte u vlastite sposobnosti. Sumnji sada nije mjesto u vašem životu. Nedostaje li vam samopouzdanja, pokušajte prakticirati zahvalnost te afirmacije.

VODENJAK

Pred vama je kreativan mjesec, koji vas poziva na istraživanje nekih novih mogućnosti. Mijenja se vaš pogled na svijet, a time postajete inovativniji. Prihvatite poziv na promatranje iz drugih perspektiva jer vam se mogu otvoriti nove poslovne prilike, a iz usputne razmijene ideja mogla bi se roditi zanimljiva projektna suradnja. Vrijeme je usavršavanje, rad na onim vrijednostima u koja duboko vjerujete i već ste ih naučili njegovati. Od sredine mjeseca očekujte bogatiji društveni život. Ne izbjegavajte pozive. Premda vam trenutno možda i nije do njih, upravo tako moći ćete podići raspoloženje i doći do dugo traženih spoznaja. Zapamtite, kako samo vi možete utjecati na svoju budućnost pa ju pokušajte vizualizirati.

RIBE

Svibanj vas poziva da se posvetite obiteljskom okruženju ili uvučete u prostor koji vam nudi sigurnost kako biste se uspjeli uzemljiti, odmoriti i prekrojiti planove. To će vas ispuniti srećom, a probuditi u vama osjećaj zahvalnosti prema ljudima na koje se oslanjate, koje volite i koje čine vaš krug. Shvatit ćete koliko ste blagoslovljeni pa se prepustite druženjima i oslobodite suvišnih sumnji. Posao će od vas tražiti malo fleksibilnosti. Pogotovo u komunikaciji. Nečija sporost ili nepouzdanost vam ne ulijeva povjerenje, ali vjerujte prvo u sebe. Ostali će se već posložiti. Ili jednostavno se morati predati. Vi ste pak sigurni i ne sumnjajte u sebe. Pred kraj mjeseca posvetite se sebi i razmislite gdje još vidite prostor za osobni rast. Ovog mjeseca brže ćete no inače postići rezultate na toj razini, piše Story.

