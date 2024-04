Vječna ljubav: Ovo su 3 znaka da vas partner bezuvjetno voli

Stoga, oni ne posustaju u svojoj ljubavi. Ne obasipaju vas ljubavlju jedan dan, a sljedeći dan se potpuno povuku. Njihova ljubav djeluje postojano i pouzdano. Sada, kako to točno izgleda? Ovo su 3 znaka da vas partner bezuvjetno voli:

ž1. Spremni su rješavati probleme: Sasvim je normalno s vremena na vrijeme posvađati se s partnerom, jer, realno, nećete se uvijek oko svega slagati. I ne morate da biste imali zdravu, sretnu vezu. Ono što jest važno jest volja oba partnera da riješe probleme i poprave ih.

2. Prihvaćaju vas takvog kakvi jeste: To ne znači da u potpunosti vole vaše mane i nedostatke ili da vas ne motiviraju da postanete bolji. To znači da vas ne pokušavaju kontrolirati ili povući kad god se ne slažu s onim što radite. Nikada vas ne kažnjavaju zbog toga što jeste.

3. Podrška su vam: Vašem partneru je lako reći da je vaš najveći obožavatelj. Ali, pokazuje li vam stvarno da to i je? Podržava li vas i kad mu to i nije lako? Ako to radi, to je odličan pokazatelj da vas bezuvjetno voli. piše Večernji list

