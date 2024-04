Tajne izlaze na vidjelo: Podznak otkriva skriveni dio vaše duše

Ako ste u podznaku Ovan

Vrlo su privlačne i temperamentne, ali mogu biti veoma nestrpljive i to je jedna od njihovih najvećih mana. One su veoma iskrene i rado pritrčavaju u pomoć, ali ponekad mogu biti sebične, bezobzirne i samožive. U mladosti su ishitrene, buntovne i često brzo donose odluke, bez prethodnog razmišljanja. S godinama bi trebalo da savladaju te osobine i da ih preokrenu u hrabrost, snagu i jačinu, ali sve zavisi koliko rade na sebi. Uvek su puni entuzijazma, novih ideja i vole da se dokazuju i takmiče. Važno im je da imaju cilj kome teže. Ljudi ih doživljavaju kao veoma energične i samosvesne osobe, ali im često smeta njihova tvrdoglavost i naglost. Toliko mogu biti nestrpljivi da ponekad ne mogu da sačekaju da ljudi završe rečenicu, pa često upadaju u reč. To su osobine na kojima treba da porade i da ih koriguju. U zavisnosti od položaja ostalih planeta sve ovo može biti izraženo u većoj ili manjoj meri. Često su vitke građe, sportski tip i njihovom telu izuzetno prija fizička aktivnost. Njih možete prepoznati i po samouverenom hodu, po tome što su veoma neposredni i duhoviti i deluju da uvek negde žure. Kroz život bi trebalo da se uče strpljenju i toleranciji, piše krstarica.

Ako ste u podznaku Bik

Ove osobe imaju dosta mirniju energiju za razliku od prethodnika. Odišu smirenošću i deluju veoma stabilno, ali i oni mogu biti veoma tvrdoglavi. Strpljivi su, odlučni i uporni. Ono što zaista treba svi da nauče od Bika jeste način kako uživati u životu. On veoma ceni sebe i svoje potrebe, pa ponekad može delovati sebično, ali Bik je najkompatibilniji s planetom Zemljom i zna kako da iskoristi njene blagodeti. Pravi su hedonisti i gurmani. On voli da živi po svojim principima i ne želi da mu se iko meša, a isto tako ga ne zanimaju životi drugih ljudi. Promišljeni su i pomalo tromi, pa im nekad treba previše vremena da se pokrenu i odvaže na akciju. Veoma su senzibilni i mogu da osete kako se drugi osećaju i to uvek poštuju. Imaju izražene oči i prijatnu boju glasa. Veoma često se bave nekom vrstom umetnosti jer im je estetika veoma važna. Vole hranu, piće, seks i muziku. Pokreti su im usporeni, lagani i zavodljivi. Imaju šira ramena, a žene veće grudi. Obično imaju širi vrat i deblja usta. Plene lepotom i šarmom i teško da mogu da ostanu neprimećeni, ali problemi mogu biti lenjost i sklonost gojaznošću. Ako je Bik prenaglašen, materijalno im može biti isuviše važno, pa će funkcionisati samo u tom pravcu.

Ako ste u podznaku Blizanac

Vrlo su komunikativne i vesele. Dežurni brbljivci, uvek spremni za šalu i priču, ali se ne vežu mnogo za ljude i stvari koje se nalaze u njihovom okruženju. Imaju mnogo poznanika i često se kreću u različitim krugovima. Vrlo su snalažljivi i znaju da ugode svojim malim potrebama na veoma simpatičan način. Uglavnom su vitke građe, lepih ruku i šaka i veoma su mladoliki. Ne mogu da se skrase na jednom mestu, veoma su brzi i nestalni i brzo hodaju. Često zbog toga rade više stvari u isto vreme. Informacije su im veoma važne i uvek gledaju da sve pohvataju i prvi saznaju. Nekada mogu da manipulišu informacijama u zavisnosti od ostatka horoskopa. Kada pričaju, često prave pokrete rukom, cupkaju oko stola ili pokazuju neke drugu vrstu uznemirenosti. Veoma su znatiželjni, veseli i duhoviti i s njima nikada nije dosadno. Krasi ih velika radoznalost i znatiželja i sklonost ka intelektualnim razgovorima, ali mogu biti skloni i raznim malverzacijama, mogu biti površni i nepouzdani, ali se oni iz svake situacije uvek lako izvuku. Ne podnose dosadu i monotoniju.

Ako ste u podznaku Rak

Ljudi ih doživljavaju kao nežne i osećajne i s jakom potrebom da pomognu drugima. Emocije koje Rak poseduje mogu biti veoma duboke i zbog toga su često ranjivi i osećaju se povređeno. Zato je mnogima teško da izađu na kraj s ovim podznakom jer se često osećaju uvređeno, a reaguju tako što odmah dižu klješta da se brane. Pa i onda kada ih niko ne napada. Dom i porodica su im najbitniji i ako tu nemaju stabilnost, mogu biti veoma rastrojeni. Takođe su karakteristične i promene raspoloženja, ali i mišljenja. Nikad se ne zna kako će reagovati i kada će eksplodirati. Ponekad su stidljivi i ne vole da se ističu, pa će izbegavati takve osobe. Vole decu i životinje, a u ljubavi su verni i nesebični kada se u potpunosti predaju. Treba da se trude da gledaju stvari s pozitivne strane i ne doživljavaju sve lično. Imaju okruglo lice i snen pogled, mali nos i lepa usta. Imaju nežnu figuru i izražene oči, a ženske osobe koje su u podznaku Rak imaju lepe grudi i kosu. Obično su nižeg rasta i malo puniji jer mogu imati problem s metabolizmom, ali to zavisi od njihovog Meseca. Žene često imaju veće grudi, problem u području oko stomaka, a tanje noge. Hod im je usporen.

Ako ste u podznaku Lav

Njih ćete lako prepoznati po gracioznom hodu, uvek uzdignute glave i arogantnom stavu. Veoma im je stalo do toga šta ljudi misle o njima i koliko im se dive. Uspešni su, organizovani i predani poslu koji rade. Često su u centru pažnje kada se nađu u nekom društvu i u svemu žele da budu najbolji. Ljudi ih doživljavaju kao samosvesne, hrabre i neustrašive osobe, ali često mogu delovati napadno i egocentrično jer žele da se nametnu po svaku cenu. Veoma su šarmantni i harizmatični i često su na liderskim pozicijama. Imaju razvijeniji gornji deo tela, naglašenija ramena i talasastu kosu, koja podseća na grivu. Žene imaju zavodljiv pogled, a muškarci osvajaju svojim stavom, no s godinama često gube kosu i postaju ćelavi. Ljubav i deca su im najvažniji u životu, a ako im to nije kako treba, veoma su nesrećni. Brinu o izgledu i garderobi i žele za sebe uvek najbolje. Uvek su sređeni i izdvajaju se po ekscentričnom izgledu. Vrlo su velikodušni i vole da usreće druge ljude. Hrabro se suočavaju sa svojim problemima i ne guraju ih pod tepih, već odmah traže rešenja. Njihov najveći problem može biti ego, pa ako uspeju da ga kontrolišu, samo nebo im može biti granica.

Ako ste u podznaku Djevica

Poznate su kao veoma temeljne i analitične u svemu što rade. Sve dovode u sumnju, pa čak i onda kada nešto rade savršeno jer i tada žele bolju verziju sebe. To ponekad može biti veoma korisno, ali za neke i zamarajuće. Veoma su pouzdane i inteligentne i ljudi vole da sarađuju s njima. Svemu pristupaju smireno i na praktičan način rešavaju probleme. Ljudi s ovim podznakom obično su sramežljivi, nenametljivi i povučeni, pa ponekad mogu delovati hladno. Uvek su pristojni i odmereni i ne vole ni u čemu da preteruju. Nikad nisu u centru pažnje, već mirno sa strane posmatraju ljude i situacije i analiziraju ih. Ne otvaraju se lako pred drugima jer su veoma oprezni i sumnjičavi prema svima, pa čak i prema sebi. Skloni su perfekcionizmu i kod sebe i kod drugih. Izgledaju mladoliko,šarmantno i često su vitke građe. Pedantni su i sitničavi, pa nekada mogu biti skloni hipohondriji. Osim po mirnom i rezervisanom držanju, možete ih prepoznati po lepim i pravilnim crtama lica, obično su visoki i vitki i imaju lepe ruke i šake. Ne privlače pažnju izgledom, pa su često svedeno obučeni.

Ako ste u podznaku Vaga

Ljudi ih doživljavaju kao veoma prijatne, šarmantne i komunikativne. Uvek su vedri i nasmejani, pa je drugima veoma prijatno u njihovom društvu. Skloni su kompromisima i ne vole da ulaze u sukob s drugima. Znaju kako da se postave na najbolji način i dobiju ono što žele. Imaju prefinjene manire, ljubazne su i prave diplomate. Veoma vode računa o izgledu i rado posećuju pozorišta i kulturne manifestacije. Žene su posebno lepe i uvek žele da izgledaju doterano, a muškarci su pravi šarmeri i zavodnici. Ono što može biti njihova najveća mana je lenjost, površnost i neodlučnost. Ako to uspeju da prebrode i, na neki način, savladaju, pred njima nema prepreke. Prepoznaćete ih po nežnim crtama lica, skladnom telu, punim usnama i krupnim očima. Budući da su pravi hedonisti, često su skloni višku kilograma, a posebno osetljiva područja su bedra i bokovi. No, njihov šarm i osmeh ni ti nedostaci neće umanjiti. Skloni su umetnosti i zanimanjima u kojima je važna estetika.

Ako ste u podznaku Škorpija

Ostavljaju utisak mistične i tajanstvene osobe, a često ljudi zaziru od njih ili ih se, na neki način, plaše. Podznak Škorpija nije samo enigma za ljude koji se nalaze u njihovom okruženju već i za sebe. U njima se odvija prava bura emocija i misli, pa često ne mogu da izađu na kraj sa sobom i svojim stanjima. Prilično su zatvorene i nije ih lako prozreti. Ovo su prodorni i inteligentni ljudi s jasnim stavom, zbog čega u drugima izazivaju strahopoštovanje. Veoma su pronicljivi i duboki i brzo prodru u suštinu. Teško da neko može da ih prevari ili sakrije nešto od njih. Ne govore mnogo, ali kada kažu, gađaju pravo u metu. Iskreni su i direktni, vole crni humor i sarkazam. Otvoreno, bez uvijanja, iznose mišljenje, što mnogi ne vole i beže od njih jer im deluju grubo i neosetljivo. Ne vole da budu u centru pažnje, već se za njih kaže da su vladari iz senke. Poteze povlače daleko od očiju javnosti, tajno i bez pompe. Škorpije su veoma seksepilne i erotične i magnetski privlače suprotan pol, bez obzira na izgled. Imaju opasan pogled, izražene oči, guste i tamne obrve, čvrstu, široku vilicu i gustu kosu. Žene imaju jače bokove, a muškarci snažna ramena. Osobe s ovim podznakom su znatiželjne, zanimaju ih mnoge oblasti, a često pokazuju interesovanje prema okultnim stvarima.

Ako ste u podznaku Strijelac

Njih ljudi doživljavaju kao otvorene, velikodušne i slobodoumne. Šire optimizam u okruženju i zato su dobrodošle u svakom društvu. Ponekad mogu biti pravi sanjari koji smišljaju nove ideje, ali često ih ne sprovode u dela. Privlače pažnju nogama i kosom. Ovim podznakom upravlja Jupiter, planeta ekspanzije, pa je osoba koja je u podznaku Strelac sklona preterivanju, od zdravog, sportskog načina života do uživanja u porocima, ali to zavisi od položaja ostalih planeta u horoskopu. Svestrani su, znatiželjni i otvoreni za nova iskustva i nikada ne vole da budu besposleni. Vole da priskoče u pomoć, a to rade dobronamerno. Imaju dobar smisao za humor i na taj način zabavljaju druge. Naročito interesovanje pokazuju za religiju, filozofiju, kulture drugih naroda, a obožavaju putovanja. Često su atletske građe i sportski tipovi, ali u kasnijim godinama mogu imati problema s viškom kilograma. Uvek su u pokretu, željni znanja i novih avantura.

Ako ste u podznaku Jarac

Deluju strogo i hladno. Uvek imaju kontrolu nad sobom i svojim postupcima i smatraju da je samodisciplina veoma važna. Ponekad, naravno, preteraju u tome i na taj način blokiraju mnoge stvari u sebi ili oko sebe. Ljudi često misle da nisu emotivni i nemaju empatiju, a, u stvari, kriju emocije jer misle da je njihovo pokazivanje odraz slabosti. Iako su na prvi pogled suzdržani, često menjaju raspoloženje. Dostojanstveni su i samouvereni, a njihov prodoran pogled svi primete. Mogu biti skeptični i stidljivi jer ispod njihove grube prirode krije se nežna osoba s manjkom samopouzdanja. Veoma su ozbiljni i odgovorni i često drže do tradicije i porodice. Ponekad im je forma važnija od suštine, pa bi trebalo više da se opuste i nauče da budu suptilniji. Veoma su ambiciozni i žele priznanje za rad i trud. Izrazito su vitki, imaju istaknute jagodice i pomalo tužan pogled. Imaju uspravan i dostojanstven hod, ne vole da se oblače moderno, već se više drže odmerenog i klasičnog stila. Treba da nauče da budu opušteniji i ne žive pod kočnicom i blokadom.

Ako ste u podznaku Vodolija

Veoma su originalni i uvek su specifični, da li u pitanju frizura, ponašanje, oblačenje ili ono čime se bave. Uvek imaju prepoznatljiv stil. Privlače pažnju suprotnog pola gde god da se pojave, a to im izuzetno prija. Veoma su druželjubivi i prijateljski nastrojeni, autentični, neobični, interesantni i imaju mnoštvo hobija ili ideja. Ponekad deluju hladno i otuđeno, ali samo odlutaju u neki svoj svet, u kojem se u tom trenutku bolje osećaju. Veliki su ljubitelji tehnike i nauke. Njihovu pažnju nije lako zadržati, stoga im je potreban partner koji će im biti ne samo ljubavnik već i najbolji prijatelj. Ako pronađu takvu osobu, biće s njom do kraja života. Ne vole rutinu, površne teme i uvek su korak ispred svog vremena. Zato su možda često neshvaćeni. Obično su mršavi i mišićavi, imaju jače bokove. S godinama mogu biti skloniji gojenju.

Ako ste u podznaku Riba

Ove osobe ljudi doživljavaju kao emotivne, osetljive za potrebe i osećaje drugih. Imaju veoma izraženu intuiciju i skloni su mašti i sanjarenju. Osetljivi su, nežni i romantični i ljubav im predstavlja smisao života. Skloni su sanjarenju na javi, pa se često zanose idejama koje racionalniji ljudi smatraju gubljenjem vremena. Riba, kao horoskopski znak ili podznak, brižna je i spremna da podnese veliku žrtvu za druge, ali za to ipak traže zahvalnost. Harizmatične su i prefinjene, a mladolik izgled uspevaju da zadrže sve do poznih godina. Pravi su umetnički tipovi, vole poeziju, slikarstvo, film i muziku, o čemu rado i pričaju. U zavisnosti od položaja planeta, mogu biti sklone lažima i manipulaciji. U pitanju su osobe nižeg ili srednjeg rasta, a koje mogu biti sklone gojenju. Obično imaju okruglo dečje lice sa snenim očima, malim nosom i punim ustima, a duga valovita kosa dodatno doprinosi njihovoj senzualnosti. Odlikuje ih spor hod, te su često sklone problemima sa cirkulacijom i venama.

