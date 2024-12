Elektroprivreda RS na koljenima: “U ovom momentu mi smo prepušteni dragom Bogu”

U opštini Ugljevik domaćinstva trpe hladnoću. Đaci ranije idu kućama. Zavladao je mrak, kažu radnici RiTE Ugljevik. Opstanak hiljade porodica je upitan. Razlog je nedostatak uglja, iako rudari bez pauze pokušavaju pronaći bar grumen.

“Ja sam radnik preduzeća 30 godina, ni u jednom momentu nije se desilo da nema uglja na deponiji, nažalost, to se sada desilo. U ovom momentu, mi smo prepušteni dragom Bogu”, kaže Boban Benović, radnik RiTE Ugljevik.

Ništa bolja situacija nije ni u RiTE Gacko. Zabrinuti gatački rudari poručuju da je dugova sve više, a uglja sve manje. Krivce pozivaju na odgovornost.

“Glavni krivac jeste vlasnik, odnosno Vlada RS za ovakvu situaciju. Jeste li čuli da je neko u državi podnio ostavku, ministar, direktor, Gacka, EP, Ugljevika? Niste čuli”, poručuje Željko Tepavčević – predsjednik Sindikalne organizacije RiTE Gacko.

Zbog svega, sumnjaju da se potencijalno dešava privatizacija EPRS . Neadekvatno ulaganje posljednjih 10 godina, poručuje Tepavčević, dovelo je termoelektrane sa pozicije giganta do gubitaša.

“Problem je što investicije idu u tome pravcu namještanja poslova i nama manje bitnih stvari a mi dole nemamo ispravnu rudarsku mehanizaciju . Od izvozno orijentisane kompanije došli smo na uvozno orijentisanu po velikim cijenama a taj ceh će na kraju platiti građani”, ističe Tepavčević.

I to već od Nove godine kada će uslijediti povećanje cijene struje. S druge strane, paradoksalno je kažu ekonomisti da EP troši milionska sredstva za marketing.

“Ta elektroprivreda vjerovatno će ići negdje nekome u zalog znate, kada bude još zafalilo para Strašna je pomisao da Ugljevik nema uglja a samo se setite da su davane koncesije onom ruskom biznismenu Seradarovu , pa su date koncesije za Ugljevik 3 , pa sad nema ni za Ugljevik 1”, ističe Svetlana Cenić, ekonomista.

Sve je trebalo da bude završeno do 2026.godine, no po svemu sudeći od toga neće biti ništa kao ni od “češljanja” javnih preduzeća, prema najavama premijera, s obzirom da EP nije jedina koja grca u dugovima i problemima. No, da riječi prvog čovjeka Vlade ne odu u zaborav podsjetili su opozicioni poslanici te iznijeli prijedlog,piše N1

“Da svi zajedno utvrdimo i pokušamo da riješimo šta je problem i kako iz nje da izađemo sa javnim preduzećima. Ja vas molim da nam kažete precizno da li ćete podržati da napravimo svi zajedno predstavnici poslaničkih klubova da učestvuju da formiramo po članu 100 anketni odbor”, mišljenja je Igor Crnadak, šef Kluba poslanika PDP-a.

No, premijer o reformi javnih preduzeća uglavnom ćuti. Potencijalno je to zbog činjenice da većina njih uglavnom služi kao partijski plijen. Direktor jednog od njih, EP, Luka Petrović na sastanak će sa sindikalcima da pokuša iznaći rješenje. Ukoliko ga do petka ne bude, radnici će premijeru, pod prozor.

