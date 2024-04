Nemojte im vjerovati: Ovi horoskopski znakovi često su dvolični

Lav: Lavovi su otvoreni, šarmantni i pomalo teški. ‘Imaju smisla za dramatiku i vole igrati različite uloge’, kaže astrološka kolumnistica Bella Nguen, ‘U najgorem slučaju, Lavovi mogu biti lažovi željni pažnje’. Ako ih se zaobiđe na večeri, ne bi bilo u suprotnosti s njihovim karakterom da ispričaju neobičnu, neistinitu priču samo kako bi sve oči bile uprte u njih.

Lav: Lavovi su otvoreni, šarmantni i pomalo teški. ‘Imaju smisla za dramatiku i vole igrati različite uloge’, kaže astrološka kolumnistica Bella Nguen, ‘U najgorem slučaju, Lavovi mogu biti lažovi željni pažnje’. Ako ih se zaobiđe na večeri, ne bi bilo u suprotnosti s njihovim karakterom da ispričaju neobičnu, neistinitu priču samo kako bi sve oči bile uprte u njih.

Rak: Da, Rak je drag i osjetljiv, ali ovaj znak je i nevjerojatno ćudljiv. Malo je vjerojatno da će govoriti o drugima iza leđa, ali mogu krivo predstaviti vlastite misli i mišljenja. ‘Simbol Raka su dva kruga okrenuta u suprotnim smjerovima, tako da oni imaju tendenciju prema van pokazati suprotno od onoga što osjećaju iznutra’, kaže astrologinja Ansley Echols, ‘Budući da njima vlada Mjesec, njihove su misli također vođene njihovim emocijama. Jednom kad se otvore, možda su rekli nešto kad su se osjećali jedno, ali sada kad se osjećaju drugačije, i razmišljaju drugačije’.

Ribe: Poput Raka, Ribe su emotivne i brižne. Međutim, one su toliko suosjećajne da će reći bijelu laž kako bi podržale vaše osjećaje. ‘One znaju kada nisu iskrene i izravne, ali ako to održava mir, Ribama to ne smeta’, objašnjava astrologinja Joanne Lara. Ovdje nema nikakve zle kobi — oni samo žele da se osjećate dobro. A, ako to znači da se moraju ‘pretvoriti u ono što drugi žele da budu’, učinit će i to, kaže Nguen.

Škorpion: ‘Škorpioni su jako povučeni i otkrivaju samo ono što žele da se vidi’, primjećuje Nguen. A, ta tajanstvenost lako prelazi u dvolično, podmuklo ponašanje. ‘Škorpioni su ambiciozni ljudi koji bi poduzeli sve kako bi postigli svoje ciljeve’, kaže astrologinja Emily Newman, ‘Mogli bi se činiti vašim najboljim prijateljima prije nego što vas izmanipuliraju kako bi postigli svoje ciljeve’. Mogli biste provesti mjesece ili čak godine u prijateljstvu sa Škorpionom prije nego što shvatite da niste tako bliski s njim kao što ste mislili – ili još gore, da vas cijelo vrijeme izigravaju.

Vaga: Diplomatske Vage dobro su poznate osobe koje vole ljude. ‘Kao znak na vagi, Vage neprestano važu prednosti i nedostatke i mijenjaju perspektive’, kaže Nguen. One su dvolične ako će to nekoga učiniti sretnim ili zadovoljnim, a to uključuje i ogovaranje. Lara kaže da Vage ‘ne mogu držati jezik za zubima’ ako im kažete sočnu tajnu. Ali, zanimljivo je da će se iskreno kajati. ‘Vagama će biti krivo što su uništile vaše povjerenje i reći će da će biti bolje… ali to ne znači da će sljedeći put moći čuvati tajnu’, napominje Lara. Iz nekog razloga to jednostavno ne mogu kontrolirati.

Blizanci: Neodlučni Blizanci najdvoličniji su znak zodijaka. Ovo ponašanje dolazi iz želje da se svide svima i budu dio svakog društvenog kruga. ‘Jedne će minute reći ili učiniti nešto, a sljedeće će učiniti upravo suprotno; govore istinu u trenutku, ali kako se trenuci mijenjaju, tako se mijenja i istina’, objašnjava Echols, ‘Budući da njima vlada Merkur, oni su brzog uma, što znači da njihove misli neprestano jure, rastu i mijenjaju se’. Alice dodaje da je energičnim Blizancima brzo dosadno ‘i mogu reći jednu stvar jednoj osobi samo da vide kako će reagirati, dok nekom drugom govore nešto sasvim drugo’. prenosi Vecernji list

Facebook komentari