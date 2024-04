NEMOGUĆI ASTRO PAROVI: Ludo se vole, ali rijetko ostaju zajedno

Ovan i Vaga

Odnos predstavlja veliki izazov za oba znaka i teško mu je odoleti. Vaga je sofisticirana, a Ovan se.sualan, a to su dve različite stvari, koje snažno privlače jedna drugu. Međutim, odnos ne može dugo da traje jer sofisticiranost, umerenost i pristojan način života uznemiravaju Ovna, koji ne može da se promeni, uprkos naporima Vage, piše balkanspress.

Škorpija i Bik

Svađe i sukobi u odnosima između ova dva znaka su neizbežni, Škorpijina divlja strast za seksualnim uživanjem lako zavodi nežnog Bika. Bikovi su pasivni u vezama, a Škorpija to ne voli, pa svađe iskrsnu stalno. Da bi odnos trajao duže, potrebno je da prenesete strast iz sobe na druge aspekte života.

Blizanci i Strijelac

Kada Strijelac upozna Blizanca, privlačnost se vidi iz aviona. I to ne samo fizička privlačnost, to je takođe privlačnost na psihološkom nivou – oni se jednostavno slažu. Šta se Blizancu ne dopada kod Strijelca? To je njihovo verovanje da sve najbolje znaju, a tendencija ogovaranja nervira Strijelčeve.

Rak i Jarac

Šta povezuje ova dva znaka? To su moć Jarca i emocije Raka. Međutim, sreća u vezi i strast može biti uništena od strane osetljivog Raka i povremeno ignorisanje od strane Jarca. Jarčeve nervira Rakova nezavisnost.

Lav i Vodolija

Lav pronalazi interesantnu maštu Vodolije i prihvata samo svoj autoritet, a Lav je kralj u svom svetu i jedan od najvećih autoriteta. Vodolija voli Lavovu beskrajnu harizmu. Ono što može da pokvari odnos je to što Lav stalno traži pažnju, što nervira Vodolije i čini da se osećaju dosadno.

Djevice i Ribe

Suprotnosti se privlače – Ribe ne vole rutinu, dok Djevica uživa da sve ide dobro i u savršenom redu. One pomažu jedni drugima i pokušavaju da nauče nešto novo iz svojih života – Ribe da se upoznaju sa organizacijom, a Djevica da malo uživa u životu.

