4 najgore stvari koje možete učiniti kad saznate za prevaru

Osjećaj da vas je prevario netko do koga vam je jako stalo ostavlja dugotrajne emotivne rane. Nakon prvog šoka vrijeme je za preispitivanje vlastite sposobnosti da pročitate nečije ponašanje, ali i evaluaciju situacije.

Ti trenuci nakon što saznate za prevaru mogu biti ključni za to kako će se postaviti prema novoj situaciji. No, ranjivo stanje zna osobu dovesti to nekih krivih reakcija. Stručnjakinja za odnose Marty Klein otkriva kako se nositi s tim te kako ne treba reagirati.

1. Donošenje velikih odluka

– Nitko ne bi trebao donositi veliku odluku kada je stvarno uzrujan. No, usprkos tome, ljudi svakodnevno i u agoniji donose razne važne odluke. Čim saznaju za prevaru, kažu da odmah žele razvod i odmah moraju reći djeci, ne mogu si pomoći pa čak i odmah zovu partnera ili partnericu te druge osobe – navodi Klein.

Umjesto toga, odvojite vrijeme za razmišljanje i reguliranje svojih osjećaja prije nego što krenete u bilo kakve veće odluke. Također, ističe da ne smijemo te informacije objavljivati na društvenim mrežama.

2. Korištenje interneta za pronalaženje podrške

U današnjem svijetu često jedva čekamo da na internetu krenemo istraživati i tražiti nešto što će nas utješiti ili nam dati rješenje. Tražimo i ljude ili situacije slične našima te se s time uspoređujemo.

– Nevjera može biti toliko destabilizirajuća da iznevjereni često traže objašnjenje koje bi im pomoglo da je razumiju – objašnjava Marty.

Danas, dodaje, postoji niz web stranica koje su ‘kruh za emotivno gladne’, a koje nam nimalo ne pomažu.

Traženje utjehe od onih u sličnoj situaciji

Pokušajte ne tražiti savjet od onih koji se i sami bore s boli, jer to može utjecati na vaše emocije.

Razumljivo je da ćete nakon nevjere imati pitanja o partneru. Međutim, Klein kaže da je jedna od najgorih reakcija pokretanje istrage – barem kada je riječ o informacijama koje niste spremni znati.

Crno-bijelo razmišljanje

– Jednom kada se nevjera razotkrije, postoji snažan instinkt da se izdajica okarakterizira kao lažljivac te da se izbriše sve ono lijepo što je bilo u prošlosti – kaže.

Iako ljudi možda ne vjeruju u to, mnogi od onih koji varaju vole svog partnera, a oni koji lažu o nevjeri često su iskreni u drugim aspektima.

Svođenje odnosa na jednu negativnu radnju stvara užasnu, nepotrebnu patnju za izdane, piše Metro. prneosi 24sata

