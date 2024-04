Izbjegavajte upotrebu ovog programa za pranje veša, majstor tvrdi da se zbog njega brže kvari mašina

Jedan majstor je na TikToku detaljno objasnio zašto ne bi trebalo da koristimo program za brzo pranje veša, ali i kako česta upotreba ovog programa dalje utječe na funkcionalnost veš-mašine.

Ukoliko perete odjeću napravljenu od laganijih materijala, tada i možete da se koristite program za brzo pranje (ali ne često).

Međutim, kada je u pitanju garderoba napravljena od težih materijala, tada ona predstavlja veliko opterećenje za mašinu, pa se brzi program za pranje nikako ne preporučuje.

Majstor je za objašnjenje problema dao primjer pranja peškira. S obzirom na to da peškiri postanu izuzetno teški kad se napune vodom, brzo pranje od 28 minuta može da ošteti bubanj, prenosi Superžena.

– Kada mašina radi jako brzo, peškiri se zajedno skupe, a to dovodi do velikog opterećenja bubnja. Tada mašina počinje da ’lupa’ i da se pomjera – rekao je on.

Koji program je najbolji za korištenje ukoliko nemate dovoljno vremena za pranje?

– Ako nemate puno vremena, bolje izaberite program pranja veša za pamučne stvari, što obično traje oko dva i po sata. Zatim pritisnite postavku brzine kako biste skratili vrijeme na oko sat i po. To će veš-mašini dati dovoljno vremena da sve pravilno očisti bez dodatnog opterećenja na nju – tvrdi majstor. prneosi Avaz

