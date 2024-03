6 znakova da ste loši u krevetu

Psihoterapeutkinja specijalizirana za seks i ljubavne veze Miranda Christophers, osnivačica britanskog savjetovališta Therapy Yard, ukazala je na šest znakova koji otkrivaju da u krevetu i niste toliko dobri koliko možda mislite.

Nedostaje vam samopouzdanja

– Kad vam nedostaje samopouzdanja, tad se ne možete opustiti i biti otvoreni ili spontani tijekom vođenja ljubavi. Možda ćete inzistirati na seksu u mraku ili ispod pokrivača, jer vam to pomaže u usredotočavanju na ono što volite i što vam je dobro – pojasnila je i savjetovala paljenje svijeća i laganu glazbu za bolji ugođaj.

Lako vas je omesti

– Dobar seks znači biti povezan i izgubiti se u užitku. U dobrom seksu nemate potrebu razmišljati o svom sljedećem potezu. To je kao da plešete zajedno – pojašnjava Christophers i predlaže prakticiranje svjesnosti. To je treniranje mozga da se fokusira na sadašnjost i prenošenje tog načina razmišljanja u spavaću sobu.

Iako na to mnogi niti ne pomišljaju dok trgaju sva sa sebe i bacaju se jedno na drugo, zadržavanje svjesnosti tijekom seks zadovoljstvo može učiniti daleko boljim. Rezultati su to studije objavljene u stručnom časopisu ‘Journal of Sex & Marital Therapy’.

– Svjesnost može riješiti dio tjeskobe koja zna ometati pozitivno seksualno iskustvo. U osnovi, prakticiranje seksualne svjesnosti iskorjenjuje stvari koje seks često čine stresnijim, poput tjeskobe, straha i tjelesnog srama, recept je za više užitka – rekli su istraživači.

– Seks kao čin nije jako kompliciran, ali svjestan seks često zahtijeva ogromnu hrabrost, strpljenje i spremnost da se družimo u našoj ranjivosti. Svjesni seks znači pokazati se kao cjelovito, dopustiti da nas se vidi i biti voljan istinski vidjeti drugu osobu ili druge ljude – pojasnila je Yael Shy, profesorica i stručnjakinja za meditaciju iz SAD-a.

Kako vježbati seksualnu svjesnost?

Svakako se usredotočite na disanje dok vodite ljubav, pokušate biti svjesniji svih svojih osjetila.

– Želite li bili potpuno prisutni izbjegavajte pretjeranu orijentiranost na ciljeve, poput fokusiranja na postizanje orgazma. Pokušajte distancirati svoj um od prošlih seksualnih iskustava. Zaustavite svoj um kada odluta ili počne brinuti o nečemu i vratite ga na ono što se trenutno događa u vašem tijelu – savjetuje seksualna terapeutkinja Jessa Zimmerman.

– Učini li vam se seksualna svjesnost zastrašujućom, počnite malim koracima, poput fokusiranja samo na osjet dodira tijekom snošaja pa i krenite dalje. Također, želite li užitak dovesti do vrhunca, tad biste trebali svjesno usporiti tempo – dodala je

Neugodno vam je razgovarati o seksu

Vanessa Marin, autorica knjige ‘Sex Talks: The Five Conversations That Will Transform Your Love Life’ savjetuje da razgovor započnete komplimentom.

– To bi moglo biti nešto stvarno uobičajeno poput: ‘Danas izgledaš lijepo’ ili ‘Oči su ti stvarno lijepe’. Također, možete ponuditi neku vrstu komplimenta o povezanosti koju osjećate prema partneru – rekla je i napomenula da problemi u seksu často proizlaze iz loše komunikacije.

Važno je periodično razgovarati s partnerom o svojim i njegovim željama, jer se s vremenom mogu mijenjati.

Ne mijenjate svoju rutinu

Studija napravljena u Portugalu i objavljena prošle godine u časopisu ‘Journal of Sexual Medicine’ otkrila je da muškarci osjećaju veću razinu seksualne dosade u dugotrajnim vezama nego žene pa poradite na tome da vođenje ljubavi bude uzbudljivo i svaki put pomalo drugačije.

Na primjer, svakako iskušajte tantrički seks kod kojega primarni cilj nije postizanje orgazma, već emotivno i fizički zbližavanje partnera. To je oblik intimnosti koji dopušta da dvoje ljudi postanu kao jedno i da se njihove energije strastveno susretnu i tako odagnaju svu negativnost. Njegovo značenje bi zapravo bilo – isprepletanje i širenje energije.

Većina ljudi koji su iskušali ovakav seks više se ne žele vraćati na staro jer im klasično vođenje ljubavi, kojemu je cilj postizanje orgazma, postane previše površno. Kažu kako ih ovaj način vođenja ljubavi može trajati satima i zapravo dovodi do nevjerojatnih orgazama kakve nisu iskušali nikada u životu.

Tantrički seks je drevna hinduistička praksa koja se počela prakticirati prije više od 5000 godina. Tajna je u tome da se ne razmišlja o orgazmu kao cilju već o samoj predigri. Važno je osjetiti partnera, njegov miris, energiju, nadražiti sva čula… I raditi to polako. Polako graditi seksualnu energiju.

Tradicionalna poza koja se prakticira u tantričkom seksu je tzv. Yab Yum poza i odlična je za zbližavanje s partnerom. Muškarac sjedne prekriženih nogu, a žena sjedne na njega licem okrenuta prema njemu. Ova poza je savršena jer u možete gledati partneru u oči, dodirivati ga, ljubiti, snažno grliti, voditi ljubav… Važno je da su oboje svjesni onoga drugoga – njegovog disanja, pokreta, mirisa…

Seks priželjkujete u različito vrijeme

– Pristanak znači da oba partnera jednako žele seks. Ali, postoji mnogo razloga zašto razine želje variraju. Ako više volite jutarnji seks, a vaš partner više voli noćni, tad morate razgovarati o ovome i pronaći nešto što odgovara oboma – objašnjava Christophers.

Također, katkad napravite prvi potez, jer ukoliko uvijek čekate da vaš partner potakne seks, propustit ćete mnoge lijepe trenutke. Snažna osobnost i inicijativa su vrlo uzbudljive za partnera i ništa nije toliko seksi kao gledati drugu stranu kako se polagano, senzualno svlači sve dok niti jedna krpica ne ostane na tijelu.

Žudnja nije jedina motivacija za seks sa partnerom. Stvar je puno kompleksnija – usrećiti partnera, povećati osjećati povezanosti, pružati zadovoljstvo – to su također dobri razlozi za seks. Ne morate biti oboje raspoloženi za vođenje ljubavi da bi došlo do toga. Stručnjaci kažu da se mnogi parovi ‘pohvataju’ kako bi zadovoljili partnera i to barem 25 posto vremena provedenog u seksu.

Osjećate sram ako ne ‘napravite to kako treba’

Anksioznost zbog seksualne izvedbe pogađa 9 do 25 posto muškaraca, a najčešće se radi o preuranjenoj ejakulaciji). U slučaku žena, njih 6 do 16 posto sputava svoju seksualnu želju, pokazalo je to istraživanje iz 2019. godine. Christophers savjetuje da se oslobodite pritiska fokusiranjem na vlastite fizičke senzacije, umjesto da samo razmišljate koliko uživa vaš partner, i sve će biti bolje, prenosi New York Post.

‘Ne žurite s penetracijom’

– Usporavanje svega gledanjem jedno drugome u oči i polaganim sinkroniziranim disanjem prije nego što polako prijeđete na predigru, s dužim dodirima, poljupcima, maženjem i lizanjem može izgraditi još dublju vezu između vas i vašeg partnera. Savjetujem vam da pokušate usporiti maksimalno i obratite pažnju koliko dugo možete izdržati prije nego popustite – kaže stručnjakinja za seks Isabelle Uren.

– Odgodom penetracije oboje se možete lansirati u ekstazu. Stoga, umjesto žurbe se oboje dogovorite, da ćete se suzdržavati od penetracije koliko god budete mogli izdržati, a to uključuje i prste. Umjesto toga balansirajte na rubu blaženstva što duže – dodala je.

Dodir, kaže, nije jedino osjetilo koje se pomaže kod vođenja ljubavi.

– Zapravo, osnaživanje drugih osjetila poput mirisa, sluha i vida može iskustvo učiniti još ugodnijim. Eksperimentirajte s mekim prigušenim osvjetljenjem. Ispunite zrak senzualnim mirisima kao što su ruža, vanilija i sandalovina, jer ti mirisi djeluju kao afrodizijaci. Stavite povez na oči jer to može pojačati osjetilno iskustvo tijekom seksa – pojasnila je. prenosi 24sata

Facebook komentari