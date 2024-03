Koja je idealna razlika u godinama za uspešnu i zdravu vezu?

Kako se ispostavlja, nauka govori da je razlika u godinama važna i da zaista postoji idealna razlika za uspješnu i zdravu vezu, prenosi Novosti.

Prema studiji objavljenoj u Journal of Population Economics, zadovoljstvo u braku značajno opada kod parova s većom razlikom u godinama u poređenju s onima sa sličnim godinama.

Tačnije, parovi s razlikama u godinama do tri godine pokazali su veće zadovoljstvo od onih čiji je razmak od četiri do šest godina. Isto tako, parovi s razmakom od četiri do šest godina pokazali su veće zadovoljstvo od onih sa jazom od sedam i više godina. Generalno, zadovoljstvo u braku se smanjivalo kako se razlika u godinama povećavala, piše Brides.

Takođe je vrijedno napomenuti da su u prosjeku i muškarci i žene pokazali veći nivo zadovoljstva u braku kada su u braku s mlađim partnerima od onih koji imaju starije supružnike, bez obzira na razliku u godinama,pišu Nezavisne

Dok razlike u godinama imaju sposobnost da utiču na dugovječnost i zadovoljstvo veze, to nije jedini odlučujući faktor da li će zajednica biti uspješna ili ne. Kao i kod svih stvari u životu, ne postoji zlatno pravilo koje treba slijediti kada su u pitanju veze, a gore navedene statistike samo pokušavaju da identifikuju i analiziraju obrasce odnosa.

Uvijek je najvažnije ono što i sami već dobro znate – da slijedite svoje srce.

