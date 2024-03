ASTRO UPOZORENJE: 4 ZNAKA ZODIJAKA NEKA SE SPREME NA PROMJENE U LJUBAVI

Kako su naveli, četiri znaka Zodijaka će posebno osjetiti utjecaj pomrčine, doživjet će duboke promjene na ljubavnom planu!

Ovan

Za vas će pomrčina biti povezana s vezama, ne samo romantičnim, već i s ljudima općenito. Možete napustiti vezu, raskinuti ugovor, možda odlučiti o nekoj važnoj fazi postojeće veze.

Vaga

Za vas je Pomrčina povezana sa željom za isticanjem – željet ćete ući u nove veze ili unaprijediti stare, ali kao da u svom izgledu, imidžu, stilu vidite razlog nekih temeljnih promjena. Također je vjerojatno da ćete možda doživjeti promjene u svojim odnosima na poslu – na primjer, pojavit će se romansa u uredu.

Ribe

Pomrčina se događa u vašem intimnom sektoru, a dispozitor Venera je u vašem znaku. To znači da se mogu dogoditi događaji vezani uz vašeg partnera ili ćete proći kroz ozbiljnu krizu u vezi i odlučiti prekinuti određeno poglavlje u svom životu.

Djevica

Pomrčina se događa u vašem sektoru samopoštovanja, ali dispozitor je u kući partnerstva i braka. To znači da biste 25. marta mogli imati otkriće vezano uz to kako vas drugi ocjenjuju te ćete sebe promatrati kao izvana. Ovo je blagotvorna pomrčina koja će promijeniti vaše razumijevanje sebe. To je kao da vam neko kaže: “Vi ste nevjerojatno vrijedna osoba”, a to će okrenuti vaš svijet naglavačke, piše Atma.

