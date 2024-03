Istina je, u trudnoći rastu stopala! Istraživanje je otkrilo zašto

Većina trudnica govori kako im kosa nikada nije bila toliko gusta i sjajna kao tijekom trudnoće. Nakon poroda većina trudnica želi vratiti staru tjelesnu težinu, ali postoji jedan dio tijela koji se nikada neće vratiti u prvobitno stanje.Riječ je o stopalima koja se tokom trudnoće mogu povećati za cijeli broj. Kako pokazuje istraživanje, to je trajna promjena. Istraživači su testirali promjene na stopalu kod niza trudnica, i to za vrijeme njihove trudnoće, nakon poroda te čak i godinu dana nakon poroda.Liječnici vjeruju da se tokom trudnoće luk stopala izravnava, vjerojatno zbog dodatne težine i povećane količine zraka u zglobovima povezane s trudnoćom. U novom istraživanju, čiji su rezultati objavljeni u časopisu American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, stručnjaci zaključuju da je rast stopala vjerojatno trajna promjena.

“Čuo sam da veliki broj žena kaže kako im se stopala povećavaju tijekom trudnoće, ali o tome nisam ništa pronašao u stručnim časopisima i knjigama”, kazao je Neil Segal, profesor ortopedije i rehabilitacije na Univerzitetu u Iowi, piše Miss Mama. “Kako bi na naučni način proučio ovaj fenomen, mjerili smo stopala žena odmah na početku trudnoće i pet mjeseci nakon porođaja. Otkrili smo da trudnoća doista vodi do trajnih promjena na stopalima”, stoji u njegovu priopćenju,prenosi Radiosarajevo

U studiji je sudjelovalo 49 trudnica kojima su uzete statičke i dinamičke mjere, a 60-70 posto žena iz studije, imale su duža stopala gotovo za 1 cm, stopala su bila i šira te imala niži luk. Zanimljivo je da se najveće promjene na ženskom tijelu događaju u prvoj trudnoći, dok kod druge, treće i svih daljnjih trudnoća nema toliko velikih promjena poput rasta stopala.

