Najavljena kiša dobro će doći za početak rane proljetne sjetve

Visoke temperature zraka za ovo doba godine preovladaju već duže vrijeme i dovele su do pokretanja vegetacije kod većine poljoprivrednih kultura, što može uzrokovati pad otpornosti na pojavu jačih mrazeva. Registrirano je i masovno prisustvo odraslih jedinki repičine pipa, kao i početak polaganje jaja. Kod voća u fazama cvjetanja, pri vlažnim uslovima može doći do infekcije prouzrokovačem sušenja cvjetova, grana i grančica ili monilioze koštičavog voća

U većini proizvodnih područja u dubljim slojevima zemljišta ima dovoljno zimske rezerve vlage, dok je u površinskom sjetvenom sloju zemljišta manje vlage tako da su neophodne nove količine kako bi se stekli optimalni uslovi za početak rane proljetne sjetve.

Kiša stiže danas

Naoblačenje koje će usloviti i nove padavine, očekuje se danas do kraja dana, 21. marta. Kiša je izgledna na zapadu, sjeveru i u centralnim predjelima Bosne. Na jugu i jugozapadu prognozira se stabilno i bez padavina sve do nedjelje 24. marta.

Od 25. marta do 2. aprila prognozni modeli ukazuju na pojavu jačih udara juga širom zemlje i mogućnost povremenih i slabih padavine u Bosni, a na jugu zemlje prognozira se i poneki intenzivniji pljusak.

Padavine koje se očekuju u ovom periodu bit će pljuskovitog karaktera nošene snažnom zračnom masom sa juga. Od 3. do 5. aprila, na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, očekuje se stabilno vrijeme bez padavina.

Temperaturne vrijednosti

Minimalne jutarnje temperature u centralnim predjelima Bosne, do 25. marta kretat će se od -1 do 4, drugdje u Bosni od 1 do 5, u Hercegovini od 3 do 8 °C, danju u Bosni do 17 °C u Hercegovini do 19 °C.

Od 26. marta do kraja prognoznog perioda, očekuje se blagi porast minimalni temperatura zraka, u Bosni od 4 do 9, u Hercegovini od 7 do 12 °C, a maksimalne u Bosni do 20 u Hercegovini do 23 °C

