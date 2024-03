Žene rođene u ovim znakovima najveće su svađalice zodijaka

One su vrlo borbene i ne ustručavaju se posvađati s drugima kako bi obranile svoje ciljeve ili voljene. Uvijek su spremne na raspravu i učinit će sve što je u njihovoj moći da u raspravi pobijede. Evo zašto su baš one najveće svađalice od svih horoskopskih znakova.

Ovan

Žene rođene u znaku Ovna vrlo su strastvene i neustrašive. Vole biti vođe i često se osjećaju najugodnije kada preuzimaju kontrolu. Njihova želja za dominacijom i neovisnošću često ih potiče da se upuštaju u svađe kako bi ostvarile svoje ciljeve i branile svoje stavove. Hrabre su i odlučne, ne boje se izazova ni teških rasprava.

Lav

Lavice ne podnose poniženje ili nepoštovanje. Njihova ponosna priroda često ih potiče da se sukobljavaju s drugima, posebno ako osjete da im je ugrožena reputacija ili autoritet. One su hrabre i strastvene u svojim argumentima te se ne ustručavaju izreći ono što misle, čak i ako to može dovesti do žestokih svađa.

Škorpion

Žene rođene u znaku Škorpiona vrlo su osjetljive na izdaju ili nepravdu te imaju snažan osjećaj pravde. Njihova osvetoljubivost i sklonost osveti mogu ih dovesti do intenzivnih verbalnih sukoba s onima koje smatraju prijetnjom. Odlučne su u tome da zaštite sebe i svoje voljene te će se bez straha suočiti s bilo kojim protivnikom, piše index.

