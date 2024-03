Kako muškarci, a kako žene iniciraju se*s ?

Neki sa partnerom “zakazuju” seks i to je sasvim u redu, ali ima i onih koji više vole spontanost. I to je, takođe, u redu, ali u tom slučaju treba imati na umu da je potrebno na neki način i inicirati seks.

Svi imamo različite načine iniciranja seksualnog odnosa, pa tako na primjer neki vole da to jasno kažu partneru, dok su drugi suptilniji. Kakav god da je vaš način da partneru stavite do znanja da želite “akciju”, možda će vam značiti da čujete kako to rade drugi muškarci i žene – a to je otkriveno u istraživanju koje je sproveo sajt Illicit Encounters među 2.000 korisnika.

Među ženama su dugi poljupci najčešći način na koji partneru stavljaju do znanja da žele seks, dok je na drugom mjestu – verbalno izražavanje ove želje. To je među muškarcima, pak, najčešći način – oni najviše vole da od partnerke zatraže seks jasno i glasno.

Istraživanje je pokazalo i da su muškarci ti koji u 64 odsto slučajeva iniciraju seksualni odnos, a evo šta je još otkriveno.

Kada dame imaju želju za seksom, one će se nerijetko pred partnerom pojaviti u izazovnom vešu i tako mu staviti do znanja, ili će mu možda poslati svoju seksi fotografiju. Neke će jednostavno lagano spustiti ruku niz stomak svog partnera, a ima onih koje jednostavno legnu nage u krevet.

Žene kažu i da vole da naviju alarm za “jutarnju akciju”, ponekad vole da partneru priušte romantični ugođaj – svijeće, muzika i slično. Na desetom mjestu, kao najrjeđi način na koji žene daju do znanja da žele seks je – doručak u krevetu.

Kada je reč o muškarcima, drugi najčešći način na koji izražavaju želju za seksom je maženje partnerkinog tela, mada veliki broj njih voli i da “zakaže” odnos tako što će poslati seksi poruku.

Na četvrtom mestu je romantični sastanak sa vinom, recimo, dok neki prosto ženi na uvo šapnu dvije reči: “želim te”.

Neki muškarci svojim partnerkama pripreme toplu kupku očekujući nakon toga malo vrele akcije, a poneki seks iniciraju i dugim poljupcima.

Ima i onih koji su vrlo direktni – jednostavno se skinu pred partnerkom, a i među pripadnicima “jačeg” pola neki seks “najavljuju” doručkom u krevetu.

“Muškarci i žene imaju različite načine na koje iniciraju seks. Muškarci su često direktniji, dok žene koriste suptilnije metode. Takođe, muškarci su ti koji i dalje češće iniciraju odnos, ali polako i žene preuzimaju tu ulogu”, kaže stručnjakinja za seks Džesika Leoni, prenose Vijesti.me.Vijesti.me

