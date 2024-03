Crvene zastavice u vezi koje ne trebate ignorirati i koje možda znače kraj

Nijedna veza nije savršena, ali nije lako priznati da je možda došao kraj. Na TV-u i filmovima uvijek postoji prijelomna tačka, ali u stvarnom životu stvari su rijetko tako jasne.

Ako čekate trenutak spoznaje koji ne dolazi, ali osjećate u svojoj utrobi da nešto nije u redu, onda je ova priča za vas. U nastavku ćete pronaći niz crvenih zastavica u vezi koje ne biste trebali zanemariti, a predložili su ih terapeuti i ljudi koji su donijeli tešku (ili ne tako tešku) odluku da priznaju sebi i partneru da to više nije to, prenosi Novi list.

Hodate po jajima

Čak i najjače veze s vremena na vrijeme dožive napete trenutke. To je samo dio interakcije s drugim ljudima. Međutim, ako osjećate da su stvari uvijek napete, kao da morate na prstima hodati oko partnera kako biste spriječili sukob, možda biste trebali razmisliti isplati li se u toj vezi ostati.

Da, svaki par se povremeno posvađa, ali hodanje po jajima češće je znak da vaša veza nije emocionalno sigurna i da će vam možda biti bolje s nekim drugim. Ako važne teme dosljedno izazivaju negativne osjećaje, dane i sate ne razgovaranja ili osjećate da je nešto izvan granica za spominjati, a da se to ne riješi, onda je možda vrijeme da preispitate svoju vezu.

Loše u vezi nadmašuje dobro

Svaka veza ima svoje mane, ali one zdrave, dugotrajne imaju dovoljno kvaliteta da nadmašuju one loše. Intimnost može opadati i teći, ali veze koje rezultiraju s više boli nego zadovoljstva obično su na putu do prekida.

Također, nemojte se zadržavati na obećanju velike promjene. Dvije trećine onoga s čime imate posla bit će tu zauvijek. Tajna u upravljanju sukobima u vezi je da riješite svoje lako rješive probleme, a zatim stvorite dijalog, suosjećanje, empatiju i kompromis oko svojih vječnih problema.

Vi obavljate sav posao u vezi

Svi mi donosimo različite vještine i kvalitete na stol, ali općenito, odnosi su dvosmjerna ulica. Dakle, ako stalno doprinosite više od svog partnera, možda ste u jednostranoj vezi.

Ako stalno predlažete sastanke, telefonirate, šaljete poruke ili planirate za oboje, to znači da se ne žele truditi zadržati dinamiku veze svježom. Kada se vaše emocionalne potrebe ne rješavaju, a vi jedini aktivno pokušavate održati vezu na životu, to je solidan pokazatelj da je vrijeme da prekinete, piše Bustle.

Osjećate se obaveznim ostati sa svojim partnerom

Još jedan znak neuspjele veze: ostajete u njoj samo zato što vam je teže prekinuti. Za veze je potreban posao i mogli biste se osjećati preopterećeno ili krivim pri pomisli da ćete izgubiti sav trud koji ste uložili ili, razumljivo, mogli biste se osjećati uplašeno biti sami. Odugovlačenje prekida veze iz obaveze neće učiniti vama ili vašem partneru nikakvu uslugu.

Pokušati se prilagoditi pritisku da se natjerate da to funkcionira po svaku cijenu zapravo može biti nevjerojatno štetno za vas, vašeg partnera i bilo koju porodicu ili prijatelje koje dijelite. Moglo bi pomoći da budete ljubazni prema sebi i prihvatite kada ste dosegli svoj limit.

Ne volite sebe pored svog partnera

U idealnom slučaju, vaš bi partner trebao izvlačiti ono najbolje iz vas. Ako se osjećate kao da se morate pretvarati ili sakriti određene dijelove sebe kako biste se osjećali sigurno u vezi, bježite.

Ovo je težak pokazatelj za identificiranje, a primijetit ćete ga samo ako ste stvarno iskreni prema sebi. Zapitajte se je li vam veza dobra za vašu ličnost i pomaže li vam vaš partner da izrastete u bolju verziju sebe. Ako je odgovor ne, vrijeme je da se pozdravite.

