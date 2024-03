Kako prepoznati ravnodušnog muškarca – 6 znakova

Ako osjetite da se vaš muškarac počeo drugačije ponašati prema vama, vjerovatno vas osjećaj ne vara. Veoma je lako prepoznati ravnodušnost kod muškaraca, a u nastavku pročitajte i kako.

1. Uvijek je zauzet; Stalno radi, ima gomilu stvari za obaviti ili daje bilo koji , ponekad i glup, izgovor zašto ne može da se vidi sa vama.

2. Ne javlja vam se; Ako je komunikacija između vas postala loša i on vam odgovara sa svega nekoliko kratkih riječi na svaku vašu poruku, vjerovatno su vaši razlozi za sumnju opravdani. Pokušajte da mu ne pišete nekoliko dana.

Ako mu je zaista stalo do vas on će naći načina da se vidi sa vama.

3. Ponaša se prema vama kao prema svojim prijateljima; On ne vidi nikakvu razliku između vas i svojih prijatelja, dok vi sjedite i čekate njegov sledeći korak. Morate imati na umu da se prijateljstva ne pretvore uvijek u ljubav.

Najbolje je da otvoreno razgovarate sa njih o svojim osjećanjima i očekivanjima.

4. Priča pred vama o drugim ženama; Ako muškarac otvoreno pred vama govori o drugim ženama to je jasan znak da je ravnodšan prema vama te da ne gaji nikakv osjećanja.

Nemojte očekivati da se takva veza razvije u ljubav.

5. Flertuje pred vama sa drugim ženama; Kada muškarac nije ravnodušan prema vama, on neće gledati druge žene niti će flertovati sa njima već će svu svoju pažnju usmjeriti prema vama.

Ako pak primjetite da flertuje sa drugim ženama, nemojte se previše nadati.

6. Pokazuje ravnodušnost na sve moguće načine; Ukoliko se trudite na sve načine da privučete njegovu pažnju, a on to ne primjećuje vrijeme je da odustanete od ovog muškarca.

Zaslužujete nekoga ko će se prema vama ponašati onako kako zaslužujete. Volite i poštujte prije svega sebe i sigurno će se pojaviti muškarac koji će biti spreman da vas voli onako kako zaslužujete,piše Infpultinfo

