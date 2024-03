U životu žene 3 doba imaju ključnu ulogu

Po njegovom mišljenju, najveći uticaj na naše živote ima Saturn kojeg je on nazvao gospodarem karme. On je taj koji kontroliše koliko tačno slijedimo svoj životni put. Promjene su neizbježne u našem životu, samo je pitanje vremena kada će se one početi dešavati. Za ženu su 3 doba posebno značajna, a to su: 42. godine, 49 i 56 godina. Ove godine su sudbonosne za ženu. Na prelazu ovih godina starosne promjeneu tijelu postaju najuočljivije.

1. Dob od 42. godine; Ova prekretnica je jedna od najtežih, ali sve zavisi od toga kako će se razvijati sledećih sedam godina.

U ovim godinama nije prekasno vratiti ponovo ono staro uzbuđenje u vezi, izgraditi karijeru, pa čak i roditi dijete. U ovom peridu morate sami sebi odgovoriti na pitanje da li ste spremni prihvatiti starost? Da li ste spremni dopustiti da starost radi za vas i da bude vaš saveznik?

2. Dob od 49. godina; U ovom periodu je mnogo važnije prihvatiti starost i nositi je dostojanstveno nego težiti da izgledate mlado. Ako ste u godinama koje su iza vas na pravilan način brinuli o sebi, onda nemate šta da brinete. Ono što je najvažnije je zadržati svoj duh mladim inače će godine pred vama biti tužne, pune kajanja, sjećanja na prošle dane te vječitim žaljenjem.

Kada dođete u dob od 49. godina vrijeme je da shvatite da je život još uvijek lijep i da samo vi imate moć da ga učinite uzbudljivim i zanimljivim. Tada će sledeći životni period postati vrijeme sticanja novih znanja i početak novog života.

3. Dob od 56. godina; Vrijeme istinske slobode od vlastitih zabluda i strahova. Razdoblje kada možete i trebate posvetiti vrijeme sebi i svojoj duši. Ovo doba se naziva i “drugi karmički ispit”. Jako je važno da u ovoj dobi zadržimo sposobnost primanja zadovoljstava od života ili ćemo se izolirati od cijelog svijeta.

Razmišljanje o prošlosti i kajanje zbog propuštenih prilika nam neće donijeti nišda dobro. Zato je važno da uživate u životu i godinama koje imate te da date sebi još jednu šansu da živite srećan i ispunjen život,piše Infpultinfo

