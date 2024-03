Italijanska destinacija za odmor koja je šest puta jeftinija od Sardinije

Prelijepi otok Sardinija u Italiji nudi netaknute plaže, ukusnu hranu i bogatu kulturu. Jedini problem je što će vam od cijena sva ta ljepota „izaći na nos“. Međutim, iako vaš budžet nije ogroman, i dalje možete uživati u nezaboravnom italijanskom turizmu – samo idite kopnom na istok prema Pulji.

Pulja je savršena zamjenska destinacija za Sardiniju. Ovaj južni region nalazi se na štikli italijanske “čizme” i ima 800 kilometara obale. Pretežno poljoprivredna lokacija, njeni mali gradovi (kao što su Brindizi, Leče i Santa Marija di Leuka) izgledaju kao na razglednici, piše 24sedam.rs.

Bez obzira na to da li želite da plivate u kristalno čistim vodama Jadrana, da upijete malo historije ili da se opskrbite brojnim kulinarskim užicima Pulje, ovo mjesto ima ponešto za svakog putnika.

Ipak, za razliku od Sardinije i Italijanske rivijere, ne morate potrošiti bogatstvo da biste je posjetili. Dok hotel srednjeg ranga na Sardiniji može da košta oko 300 eura po noći tokom sezone, u Pulji možete pronaći kvalitetan smještaj za samo 50 eura po noći.

Stvari koje treba raditi u Pulji

Bilo bi pogrešno posjetiti Pulju i ne provoditi vrijeme uživajući u njenim prelijepim obalama i plažama. Pješčane obale Porto Čezarea više liče na Karibe nego na Evropu, dok Caraibi del Salento nudi aktivnosti i muziku u barovima na plaži na obali. A Punta della Suina je idealna za posmatranje zalaska sunca.

Pećina poezije (Grotta della Poesia) je prvo mjesto na listi, a prirodni bazen okružen liticama i pećinama ne treba propustiti ako ste u oblastima Lečea ili Otranta.

Sam Leče je prepun kulturnih znamenitosti, s krečnjačkim baroknim zgradama poput bazilike Santa Kroče i katedrale posvećene Mariji Santisimi Asunta. Tu je i rimski amfiteatar izgrađen u 2. stoljeću, koji je ponekad otvoren za javnost, kao i izuzetno zanimljiv Muzej Faggiano.

Ljubitelji historije mogu da se upute u Galipoli do tvrđave Kastelo Angioino na obilaske s vodičem koji objašnjavaju srednjovjekovno porijeklo tvrđave.

Lokalni specijaliteti

Kao i mnogi regioni u ovoj zemlji, Pulja je poznata po svojoj hrani. Delicije ovdje uključuju fokaču barese, pastu orekjete, grickalice od sira i bilja koje se nazivaju polpete di rikota.

A ako volite životinje, možda ćete čak uočiti najveću evropsku koloniju ružičastih flamingosa u prirodnom rezervatu Saline Margherita di Savoia u blizini Fođe ili Salina dei Monaci južno od Taranta.

Gdje boraviti

Gdje ćete boraviti u Pulji, sve zavisi od vaše baze. Ako volite ruralni ambijent, autentični pansioni s doručkom (poznati kao maserije) pored maslinjaka i farmi su vaša najbolja opcija, ali porodični pansioni pored mora su jednako lijepi i pristupačni.

Za nešto malo drugačije, rezervišite boravak u jednoj od poznatih zgradica truli u gradu Alberobelo. Ove kolibe s konusnim krovom su karakteristične i historijske, a prvi su ih izgradili radnici na farmi kao skladišta. Možete ih unajmiti za boravak, a možete im se i diviti spolja u prolazu.

Vrijeme u Pulji i kada ići

Između jula i avgusta, vrijeme u unutrašnjosti redovno dostiže 30 stepeni, dok su u maju, junu i septembru temperature oko 20 stepeni.

April i oktobar mogu biti jednako blagi, iako postoji rizik od hladnijih dana i kiše. Obično je najhladnije od decembra do februara i vjerovatno ćete naići na pljuskove, pa planirajte svoje putovanje u skladu s tim.

