Bez obzira na sve, oni su uz nas kada nam je potrebna podrška. Osobe rođene u ovim horoskopskim znakovima uvijek su spremne priskočiti u pomoć.

Ribe

Ribe su iznimno empatične i intuitivne. One su tihi promatrači koji često osjećaju potrebu pomoći drugima prije nego što čak i same shvate da to trebaju. Njihova sposobnost suosjećanja i razumijevanja čini ih idealnim prijateljima u teškim trenucima.

Rak

Rakovi su prave majke i očevi u svakom društvu. Njihova nježnost i zaštitnički instinkt čine ih pravim anđelima čuvarima za one u nevolji. Rakovi će uvijek biti uz vas, da vas zagrle i pruže podršku.

Djevica

Djevice su rođeni organizatori i rješavači problema. Kad se nađete u kaosu ili ste zbunjeni, Djevica će biti prva koja će se pojaviti s popisom koraka i planom akcije kako bi sve stavila pod kontrolu. Njihova praktičnost i posvećenost čine ih nezamjenjivim članovima svake krizne situacije.

Vaga

Vage su pravi diplomati i posrednici. Kad dođe do sukoba, one su prve koje će skočiti između strana kako bi pronašle rješenje koje će zadovoljiti sve. Njihova sklonost prema ravnoteži i pravednosti čini ih idealnim posrednicima u svakoj situaciji, piše index.

