Lijepe geste koje muškarci često rade, ali ih žene potajno mrze

Pažljivim gestama – dokle god vam je srce na pravom mjestu – osvojit ćete bodove, zar ne? Nažalost, pogrešno. Zapravo, mnoge lijepe stvari koje radite za svoju djevojku možda su upravo one koje je izluđuju. Na primjer, kupujete joj nakit koji nije njezin stil, priređujete joj romantična iznenađenja u neprikladno vrijeme, pokušavate riješiti njezine probleme (umjesto da ih samo saslušate)…

Psihologinja Alicia Clark kaže kako to nije tako teško kako zvuči.

– Problem se uglavnom događa kada se gesta ne razmatra u smislu: ‘kako će se partnerica osjećati’. Razmišljanje o tome uvijek je siguran potez kako bi se uvjerili da će vaše nježne geste biti prihvaćene onako kako ste zamišljali – rekla je Alicia.

U redu, razmislite o njezinim osjećajima i vjerojatno ćete dobro postupiti – ali evo nekih poteza koje bi trebali izbjegavati.

1. Kupnja nakita

Većina žena voli nakit. Pa zašto su onda razočarane svaki put kada im muškarac pokloni nešto ‘blještavo’?

– Dečki griješe misleći da je sama po sebi kategorija ‘nakita’ dovoljna. Ali nije. Žene su veoma izbirljive kada je u pitanju nakit, a ako ne obraćate pažnju što ona inače voli i nosi, vaš pažljivi dar pokazat će se kao nedostatak interesa. Izgledat će kao da ne znate ili da vas nije briga što ona doista voli. Ako ćete joj kupovati nakit, bolje vam je da znate što ona voli nositi. Možete slijediti tragove, voli li srca, voli li zlato ili srebro, je li više za velike ili male detalje – objašnjava filozofkinja Tracy Thomas.

2. Pokušavate riješiti njezine probleme

Osim ako njezin problem nije slavina koja curi, slika koju je teško objesiti ili pauk, ona vjerojatno ne želi da popravljaš njezine probleme. prenosi 24sata

– Muškarci i žene su vrlo različiti u tom pogledu. Kada se žena osjeća loše, ona obično želi da ju se sluša i da se njezini osjećaji potvrde – kaže psihoterapeut Vinita Mehta.

U prijevodu – ako ima problema sa svojom najboljom prijateljicom ili kolegom na poslu, ona želi ‘ispustiti paru’, a ne smisliti rješenje. Sve što trebate učiniti je poslušati ju i (povremeno) se složiti s njom.

3. Obasipate ju darovima

Lijepa ogrlica, ruže – sve je to u redu ako je povremeno. No stalna navala odjeće, nakita, parfema i drugih ‘mislim na tebe’ sitnica nije pametna.

Ona ne voli tvoju lavinu darova iz nekoliko razloga. Prema Clark, previše mačo brige (odnosno kupovanja stvari) daje osjećaj kontrole, posebno ako je zaposlena i financijski sposobna brinuti se sama o sebi. Također, čak i ako su vaše namjere čiste, ona će osjećati pritisak da uzvrati – i nijedna žena ne želi biti u vezi u kojoj se osjeća da je uvijek korak iza partnera.

4. Uskakanje u tuš bez poziva

– Fizički prostor važna je komponenta odnosa. Ulazak u tuđi prostor nepozvan, čak i ako pokušavate biti ljubazni, može ispasti loše – kaže Clark.

Nije da ne smijete biti spontani i romantični, samo to nemojte raditi kada je ona u stisci s vremenom ili usred pripreme – nijedna djevojka ne voli biti odvučena na jedan ‘brzinski’ kada je na pola gotova sa šminkanjem.

5. Provjeravate je

Znate praksu – ostavite ju ispred zgrade, ali pričekate da ona uđe prije nego se odvezete dalje. To je u redu, nijedna žena vam neće zamjeriti što ste se uvjerili da je sigurno stigla kući. Ali kada ju počnete ispitivati gdje je ili kada se vraća kući, čak i ako to činite samo zato što vam je stalo do nje i jer ste uzbuđeni kada ju vidite, nju će to početi živcirati.

– Ovakvim radnjama muškarci gotovo uvijek žele prenijeti interes, brigu i naklonosti, ali ona to može pročitati kao kontrolu i ljubomoru. Previše pozornosti može joj se činiti napadačkim – kaže Clark, piše Men’s Health.

