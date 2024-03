Odgovorite na pitanja i saznajte jeste li se*sualno kompatibilni sa svojim partnerom

Primjerice, vas možda privlači grublji seks, upaljena svjetla i seksualne igračke, a vaš partner najviše voli misionarsku pozu (vanilla seks), ugašena svjetla i tišinu, piše Zadovoljna.

Kako bi pomogao brojnim parovima, psihijatar Angel Rivera osmislio je test koji odgovara na pitanje jeste li vi i vaš partner kompatibilni u seksu. U nastavku možete odgovoriti na pitanja i provjeriti odgovarate li si po pitanju seksa.

1. Uzbuđuje li vas tijelo vašeg partnera?

0 – Iskreno, baš i ne. Prije je, ali sada se zapustio.

1 – Ponekad. Ima svojih mana, ali tko nema?

3 – Da, naravno, isto kao i prvog dana.

2. Razgovarate li o tome što volite, a što ne volite u krevetu?

0 – Ne, bojim se da će misliti da sam čudna.

1 – Ponekad, kad popijemo koju čašicu i kad se stvori baš takva prilika.

3 – Da, naravno, trudimo se da ne bismo slučajno ugasili tu žar, jer je ona jako važna.

3. Jeste li na istoj razini strasti?

0 – Baš i ne. Jedno od nas uvijek nešto prigovara.

1 – Ponekad, iako je jedno od malo nas odvažnije, prilagodimo se i bude nam odlično.

3 – Apsolutno, čim se pogledamo odmah znamo što bismo jedno drugome radili.

4. Koristite li seksualne igračke?

0 – Naravno da ne. Jedno od nas je možda i predložilo takvu igru, ali druga strana ne želi ni čuti. Smatra da je to glupo i čudno.

1 – Probali smo, ali jedno od nas baš i nije bilo zadovoljno.

3 – O,da! To je odličan alat za održavanje napetosti.

5. Radujete li se seksu?

0 – Ne, jer osjetim da partner to radi samo da zadovolji formu.

1 – Ponekad se radujem, ali brzo mi raspoloženje padne jer shvatim da se jedino ja radujem, a partner baš i ne.

3 – Da, seks nas najviše veseli.

6. Biste li ikad izmislili nešto da se izvučete iz seksa?

0 – Da, ne bi bilo prvi put. Imam menstruaciju i boli me glava najčešće su laži.

1 – Da, ali stvarno jako rijetko.

3 – Nema šanse! To nije u redu.

7. Jeste li ikad glumili orgazam?

0 – Da, kad želim da brže prođe.

1 – Priznat ću da sam ovo učinila par puta u životu.

3 – Ne! To nije u redu.

8. Sviđa li vam se kako vaš partner miriše?

0 – Ne znam, dosta čudno pitanje.

1 – Jako volim kad stavi taj određeni parfem.

3 – Obožavam kako miriše – namirisan, istuširan, znojan nakon teretane – svejedno mi je, samo da je pokraj mene.

9. Seks na stranu, slažete li se dobro?

0 – Ne baš, imamo probleme u spavaćoj sobi, ali i izvan nje.

1 – Jedno drugome idemo na živce, ali generalno ne bismo mogli jedno bez drugoga.

3 – Mi smo, prije svega, najbolji prijatelji.

U nastavku provjerite rezultate kviza.

1. Potpuno nekompatibilni (Najviše odgovora 0)

Ako ste najviše odgovora dali pod 0, znači da se vas dvoje jednostavno ne slažete. Ako ne poduzmete potrebne korake i ne sredite nesuglasice u spavaćoj sobi i izvan nje – mogli biste se suočiti s bolnim prekidom – ili pak činjenicom da ćete zauvijek ostati nezadovoljenih apetita.

Razgovor može puno toga riješiti, a ako se i nakon otvorenog razgovora osjećate nesretno, možda je pravo vrijeme da potražite pomoć seksualnog terapeuta. Sve vrste seksualnih problema mogu se prevladati, ali temelj je obostrana želja za promjenom. prenosi n1

2. Mlaki ljubavnici ( Najviše odgovora 1)

Ovdje pripada najviše parova u dugogodišnjim vezama i brakovima. Vi znate da je seks važan i pokušavate raditi na intimnom životu, ali život kao da vas nemilosrdno sabotira. Oboje imate seksualne apetite, ali vam se čini kad da ste baš uvijek raspoloženi u suprotno vrijeme. Vi ste taman napravili detaljni tretman na svome tijelu, a on je zaspao uz film – ili obrnuto.

Mlakim ljubavnicima ne treba stručna pomoć, već jedan dobar seks koji će ih vratiti na sami početak ljubavnog odnosa. Oni obično primjećuju kako seksualna želja raste – čim dođe do eksplozije. Znači ona postoji, samo je treba probuditi.

3. Uzorni ljubavnici (Najviše odgovora 3)

Ako ste najčešće odgovarali s 3, znači da ste vrsni ljubavnici kojima je seks doista jedan od najvažnijih aspekata veze. Potvrda je to da ste seksualno kompatibilni i da, vjerojatno, baš nikad niste niti razmišljali o promjeni partnera. Svjesni ste da ste našli svoju srodnu dušu, a to najviše dolazi do izražaja upravo u krevetu.

Dobro se osjećate u svojoj koži, ekstrovertirani ste i uvijek spremni na nove izazove. Vi se odlično slažete i izvan spavaće sobe, što vas čini savršeno kompatibilnim parom kojemu se smiješi sretna budućnost.

Facebook komentari