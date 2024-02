Veterinar podijelio kojih pet životinja nikako ne biste trebali imati kao kućnog ljubimca

Osim što biste trebali dobro istražiti, ne bi bilo loše da se posavjetujete sa stručnjacima kao što su veterinari. Naime, britanski veterinar Ben, koji svakodnevno dijeli savjete na društvenim mrežama, otkrio je koje životinje nikako nisu pogodne kao kućn ljubimci.

On je na svom TikTok profilu “Ben The Vet”, gdje ga prati više od 200.000 pratitelja, objasnio i zašto te životinje nisu pogodne. On želi da zvuči kao da ih ne voli, ali smatra da buduće vlasnike ljubimaca mora upozoriti na moguće zamke.

Tako je na prvom mjestu naveo papagaje i druge pernate životinje.

“Prvo, imati papagaja znači nikad više imati neprianjajuću tavu jer kada se zagrije, premaz oslobađa plin koji može biti koban za njih”, naveo je veterinar.

On je naveo kako ne sumnja da ptice mogu biti veoma super životinje jer mogu razgovarati, ali misli da je iznimno teško osigurati dovoljno prostora i stimulacije za vrstu koja bi inače imala slobodu letjeti i istraživati stanište u prašumi.

“Papagaj kojem je dosadno lako postane papagaj pod stresom koja se očituje u destruktivnom ponašanju, vrlo glasnom i abnormalnom ponašanju”, objasnio je.

Druga životinja koju ne bi imao je miš. To je zato što miševi u prosjeku žive do dvije godine. Ovdje vjerovatno podrazumijeva i hrčke, koji su kod nas jako popularni kućni ljubimci, a prosječni životni vijek im je dvije godine.

“Imao sam mnogo zamorčića tokom godina i jako sam se vezao za njih”, rekao je.

Smatra da je dovoljno teško kada ljubimac ugine nakon četiri ili pet godina, a godina ili dvije je premalo za posjedovanje kućnog ljubimca.

Treći kućni ljubimac kojeg Ben spominje mogao bi neke iznenaditi, a to su zečevi. Međutim, objasnio je zašto često nisu prikladni kućni ljubimci.

“Suprotno onome što mnogi ljudi pretpostavljaju, oni stvarno nisu dobri kućni ljubimci za djecu. Oni su vrsta plijena pa su prirodno vrlo plašljivi. Ne uživaju uvijek kad ih se drži i vrlo su krhki. Udaraju i ispadaju vam ruke s visine na pod. Nije nečuveno da slome kosti udova, pa čak i kralježnicu”, naveo je.

Dodao je da imaju stroge potrebe u pogledu ishrane, rasporeda čišćenja i socijalizacije. Također, vrlo su osjetljivi na zastoj crijeva i probleme sa zubima, što može dovesti do nekih neočekivanih troškova kod veterinara.

Četvrta životinja koja nikako nije prikladna za život u zatvorenom su majmuni. Iako će mnogim zvučati čudno jer ko ima majmuna kao kućnog ljubimca. Međutim, Ben je naveo kako se procjenjuje da u Velikoj Britaniji ima oko 5.000 primata koji se drže kao kućni ljubimci.

“Majmun je izuzetno inteligentna, divlja životinja, a ne pripitomljena vrsta, poput pasa ili mačaka. Izuzetno je teško suočiti se s njihovom kompleksnošću u svom domu. Nemoj to učiniti”, rekao je Ben.

Na kraju, veterinar Ben navodi da nikada ne bi imao tvora za kućnog ljubimca. Oni su zabavni, ali veoma temperamentni. Zaista smrde i imaju gadne ugrize. Osim toga, potrebno im je puno interakcije i puno prostora. prenosi Klix

Facebook komentari