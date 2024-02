Najgori mjesec u 2024. godini za svaki znak Zodijaka: Tada ćete se hvatati za slamku spasa, a mnogima će jul biti kritičan

Zvijezde mogu da nam pojasne kada nas ovakav loš period, kada je samo neuspjeh na kartama, može zadestiti.

Astrolozi su zato pažljivo analizirali zvezdane karte za 2024. godinu i otkrili mesece sa najvećim rizikom od neuspejha za svaki znak Zodijaka.

Saznajte kada biste morali da budete posebno oprezni i kada treba da pripazite na svaki vaš korak.

Ovan – septembar

U 2024. godini Ovnova neskrivena želja za samootkrivanjem konačno će se materijalizovati.

Međutim, naići ćete na dosta prepreka na vašem putu početkom sezone Device, pa bi sve moglo da dođe u opasnost.

Kad stignete do ove faze na vašem putovanju, suočićete se sa velikom količinom napetosti i anksioznosti, pa vam se može učiniti da ne možete da se nosite sa tim.

Morate sebi da date vremena za odmor i oporavak.

Bik – jun

Biku je neohodna stabinost, a ovaj aspekt će biti najviše ugrožen u junu.

Na polju privatnog života i karijere osećaćete neverovatan pritisak, pa je stres neminovan.

Biće vam veoma teško da napravite mudar izbor i donesete prave odluke.

Nemojte da zanemarujete savete osoba kojima ste poklonili povjerenje.

Blizanci – januar

Blizanci naprosto obožavaju avanturu, a pravi trenutak za tako nešto biće prelazak zime u proleće.

Međutim, vaša godina je počela periodom anksioznosti, kada ste bili ophrvani opsesivnim mislima o neuspehu – još uvek se niste oporavili od toga.

Pokašajte da ponovo pronađete prirodni optimizam koji posjedujete.

Rak – maj

Rakovima u maju mesecu sledi ispit na polju ljubavi. Bilo da ste u vezi, ili da trenutno nemate partnera, izbegavajte donošenje krupnih odluka u ovom periodu.

Očekujte da ćete se suočiti sa brojnim nesporazumima, koji mogu da utiču na takve odluke na vrlo negativan način.

Samo dajte sebi oduška, odmorite se i pokušajte da se fokusirate na druge stvari.

Lav – jul

Gotovo cela vaša sezona proći će u znaku retrogradnog Merkura, a njegov destruktivni uticaj ćete početi da osećate mnogo ranije.

U julu će vam biti teško da budete strpljivi, što može dovesti do ozbiljnih grešaka i pogrešnih poteza.

Pokušajte da se kontrolišete i lagano izbrojte u sebi do deset, pre nego što izustite nešto zbog čega biste se mogli kajati.

Djevica – avgust

Mjesec retrogradnog Merkura posebno će poremetiti planove Devicama.

Stvari neće ići onako kako ste planirali, a napori koje ulažete neretko će se okrenuti protiv vas.

Moguće je da ćete se osećati potcenjeno, što vam može doneti veliko razočarenje.

Okrenite se sebi i oslonite se na samopoštovanje, umesto na mišljenje drugih ljudi – osećaćete se bolje.

Vaga – avgust

Retrogradni Merkur će takođe uticati loše na Vagino raspoloženje.

Ljuljaćete se na emotivnoj klackalici.

Pokušaćete da rešite svoje unutrašnje sukobe, ali svi napori će biti uzaludni.

Samo pokušajte da stojite sa obe noge čvrsto na zemlji i potražite radost u lepoti sveta.

Škorpija – jul

Škorpije imaju masku veoma snažne ličnosti, koja krije veoma osetljivu dušu.

Tražite harmoniju samo sa onima koji su vam bliski.

Međutim, tokom jula meseca biće mnogo drame sa ovim osobama.

Čak se i posvećena partnerstva mogu naći na ivici provalije.

Samo pokušajte da ne dozvolite drugima da se zbog njih osećate loše i da vam igraju po živcima.

Strijelac – oktobar

Strelci mrze da dugo ostaju na jednom mestu, jer ih to čini anksioznim.

Međutim, baš tokom oktobra anksioznost može postati nepodnošljiva.

Pokušajte da joj se ne prepustite, nemojte se predavati, jer ćete morati da pregurate nekako ovaj težak period.

Odvratite pažnju nečim prijatnim i lepim, kako biste se lakše nosili sa tim.

Jarac – jul

Sredinom leta preplaviće vas osećaj potpune iscrpljenosti.

Prestanite da kucate na zatvorena vrata, napravite korak unazad i fokusirajte se isključivo na sebe.

Vodite računa o sopstvenom blagostanju, uključujući i stanje vaših rastrzanih emocija, pa ćete biti u stanju da prebrodite ovaj težak mesec.

Vodolija – jul

Vodolije će morati da se suoče sa teškim izazovima na polju svog ljubavnog života.

Obratite pažnju na svoja osećanja i budite iskreni sa svojim partnerom.

Ovo će vam omogućiti da ispravite krive Drine i prođete kroz period turbulencija bez značajnih gubitaka.

Ribe – oktobar

Ribama će biti teško da obuzdaju svoje emocije u oktobru.

Daćete sve od sebe da zadržite optimističan pogled na život, ali to neće ići baš glatko, što će dovesti do zbunjenosti i malodušnosti.

Zato postavite sebi jasne granice, nemojte da previše dramite i vježbajte strpljenje, piše luftika.

