Njima se ne zamjerajte: Ovo su najosvetoljubiviji horoskopski znakovi

Pre nego što možete da izgovorite izvinjenje ili objašnjenje, on će početi da smišljaju osvetu. Ovo bi moglo biti povezano sa onim što piše u zvezdama, piše BestLife.

Ovo su najosvetoljubiviji horoskopski znaci, od onih malo nepopustljivih do totalno zlovoljnih.

Rak (22. jun – 22. jul)

Možda niste očekivali da ćete na ovoj listi videti osetljive i brižne Rakove, ili oni imaju iznenađujuću žeđ za osvetom kada su u pitanju ljudi koji su im najbliži. Kada ih povredi neko koga vole, Rakovi su često zli, kaže Emili Njuman, vidovnjakinja i astrolog u The Best of Psychic Reader-u.

Međutim, Rakel Rodrigez, astrološkinja i osnivač Your zodiac, sugeriše da će oni verovatno biti pasivno-agresivni u svojoj osvetoljubivosti: „Nisu tako direktni kao drugi znaci, ili mogu da zadrže povređena osećanja i, vremenom, to može da pokaže suptilno.“

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Ne dozvolite da vas njihova tiha priroda zavara. Ovi zemljani znaci su svesni svega što se dešava oko njih, ali ako mislite da ste uspeli da uradite nešto iza njihovih leđa, verovatno se varate.

Rodrigez objašnjava da su oni dobri stratezi u svojoj osvetoljubivosti. „Oni pažljivo planiraju svoje odgovore i čekaju pravi trenutak da uzvrate udarac. Oni osiguravaju da njihove kampanje budu efikasne i smislene“, kaže ona.

Djevica (23. avgust – 22. septembar)

Analitičke Device brzo prave proračunate poteze, ali koriste svoju duhovitost i prirodu orijentisanu na detalje da „imaju smisao u gadnim strategijama“, kaže Njumen. „Oni imaju dve ličnosti. Mislićete da su fini i fini, ili planiraju da vas sruše.“

Stina Garbis, astrolog i vlasnica Psychic Stina, dodaje da zbog njihove osuđujuće strane teško mogu da puste da se stvari vrate na svoje mesto.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lavovi su prirodno privučeni reflektorima. I prema Njumanu, oni će učiniti sve da ostanu u centru pažnje, čak i ako to znači da im uprljaju ruke.

„Oni imaju snažan osećaj ponosa i dostojanstva, što bi moglo da objasni zašto se lako uvredi“, kaže Rodrigez. „Kada su povređeni, ne samo da se ljute – oni se osvete.

Ako osete potrebu za osvetom, napraviće od toga spektakl. Oni žele da prestupnik jasno razume posledice svojih postupaka“, dodaje Rodrigez.

Ovan (21. mart – 19. april)

Garbis kaže da Ovnom vlada Mars, planeta akcije i agresije. Stoga, ona kaže da se „ljute i govore užasne stvari“ i da će oni biti ti koji će vas šutnuti kada im se ukaže prilika.

Rodrigez savetuje oprez jer će ovi vatreni znaci odmah reagovati kada se osete izdanim: „Njihovi postupci su vođeni više impulsom nego dugoročnim planom i to ponekad rezultira brzim i direktnim sukobima.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpije definiše snaga, kao i njihova posvećenost da se zalažu za svoja uverenja. Međutim, ono što može doći zajedno sa ovim pozitivnim atributima je potreba da se uzvrati onima koji su im pogrešili. „Škorpije su najosvetoljubiviji i najbrutalniji od svih znakova zodijaka“, kaže Njumen. Takođe se ističu u manipulaciji, samo vam pokazuju svoju „slatku stranu“.

Iako možda ne znate šta smjeraju – zahvaljujući njihovoj misteriji – Garbis ističe da oni uvijek kuju zavjere i planiraju napade, piše Krstarica.

