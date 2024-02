Danska dijeta: Drastičan režim prehrane koji obećava čak 10 kilograma manje u 13 dana

Svima je u cilju što brže skinuti što više kilograma, a najbrže rješenje su dijete. Danska dijeta je poznata još i pod nazivom Kopenhagen dijeta, a kao i svaka dijeta ima pozitivne, ali i negativne strane. Oni koji su ju isprobali tvrde kako je efikasna, ali i kako je se jako teško držati jer je poprilično restriktivna.

Kako funkcionira danska dijeta?

Danska ili Kopenhagen dijeta jako je oskudna i uglavnom se temelji na vrlo malom unosu kalorija i količine hrane. Moglo bi se reći kako se temelji na gladovanju jer se dnevno unosi samo 600 kalorija s vrlo niskim unosom masti. No, u svega 13 dana pridržavanja ove dijete moguće je skinuti od pet do 10 kilograma.U ovoj dijeti postoje točno određeni jelovnici za svaki dan. Tako postoje tri obroka bez međuobroka, a ako se poklekne samo jedan dan potrebno je krenuti ispočetka, no tada mora postojati od dva do šest mjeseci pauze. Ako se dijeta izdrži do kraja, ne smije se ponoviti iduće dvije godine jer se kilogrami, navodno, u tom periodu ne bi trebali vratiti,piše N1

Stoga, ako ste čvrsto odlučili da želite isprobati ovu dijetu, pripremite se na stroga pravila i striktne količine namirnica koje smijete konzumirati. Važno je da ne produljujete trajanje dijete, s obzirom na to da se tijekom nje ne unosi dovoljno hranjivih nutrijenata te može ostaviti štetne posljedice na vaše zdravlje.

Danska dijeta: Jelovnik

Logično je da će se iz jelovnika gotovo svake dijete, koja garantira velik gubitak kilograma u tako kratkom intervalu, izbaciti brza i nezdrava hrana. Isto vrijedi i za dansku dijetu u kojoj je zabranjeno konzumirati:

– šećer i bilo kakvi slatkiši

– brza hrana

– masna hrana

– alkohol

– pekarski proizvodi

– grickalice

– međuobroci

Plan jelovnika po danima

Svaki dan ima tri obroka – doručak, ručak i večeru. NIje dozvoljeno mijenjanje jela između dana, no mogu se u danu zamijeniti ručak i večera, dok doručak ostaje kakav je.

1. dan

Doručak: šalica crne kave (ovdje si možete dozvoliti jednu kocku šećera)

Ručak: kuhani špinat uz dva tvrdo kuhana jaja i jedna rajčica

Večera: veći mesni odrezak uz zelenu salatu začinjenu maslinovim uljem i limunom

2. dan

Doručak: šalica crne kave i jedna kocka šećera

Ručak: jedna kriška šunke i dva decilitra jogurta

Večera: veći mesni odrezak i zelena salata

3. dan

Doručak: kava i komad tosta

Ručak: dva tvrdo kuhana jaja, jedna kriška šunke i zelena salata

Večera: jedan kuhani celer srednje veličine, rajčica i voće po izboru

4. dan

Doručak: kava i komad tosta

Ručak: litra svježe cijeđenog soka, dva decilitra jogurta

Večera: jedna naribana mrkva, kuhano jaje, 25 grama mladog sira

5. dan

Doručak: veća mrkva, naribana i prelivena limunovim sokom

Ručak: kuhana riba do 230 grama s limunovim sokom i malom količinom maslaca

Večera: veći mesni odrezak, kuhani celer, zelena salata

6. dan

Doručak: kava i komad tosta

Ručak: naribana veća mrkva i dva kuhana jaja

Večera: pola pileta sa ražnja bez kožice i salata

7. dan

Doručak: biljni čaj bez šećera

Ručak: taj dan nema ručka

Večera: jedan janjeći kotlet na žaru, sezonsko voće

8. dan

Doručak: kava i tost

Ručak: kriška šunke, dva tvrdo kuhana jaja i salata

Večera: kuhani celer, rajčica i jedna voćka

9. dan

Doručak: kava

Ručak: veća kriška šunke i dva decilitra jogurta

Večera: veći komad mesa, salata i voće po izboru

10. dan

Doručak: kava i kriška tosta

Ručak: dva tvrdo kuhana jaja, kriška šunke i salata

Večera: kuhani celer, rajčica i voće po izboru

11. dan

Doručak: kava i kriška tosta

Ručak: litra svježe cijeđenog soka, dva decilitra jogurta

Večera: tvrdo kuhano jaje, naribana mrkva, 25 grama mladog sira

12. dan

Doručak: veća naribana mrkva prelivena limunovim sokom

Ručak: kuhana riba s limunovim sokom i malo maslaca

Večera: komad mesa, kuhani celer i zelena salata

13. dan

Doručak: tost, kava, šećer

Ručak: dva tvrdo kuhana jaja i veća naribana mrkva

Večera: pola pileta sa žara bez kože i salata

Facebook komentari