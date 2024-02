Ovaj video ima 115 miliona pregleda, ali nikome nije jasno zašto: Brojka i dalje raste

Na društvenim mrežama možemo vidjeti razne snimke, neki od njih brzo postanu viralni, iz nama nepoznatih razloga, a upravo to se dogodilo jednom klipu na TikToku i svi se pitaju kako je to moguće.

Snimak jagoda prelivenih čokoladom ima 115 miliona pregleda na TikToku i apsolutno nikome nije jasno zašto.

Snimak prikazuje činiju jagoda prelivenih čokoladom postavljenu na krevet. Kamera brzo mijenja fokus, a u pozadini se vrti pjesma „What You Won’t Do for Love“ – i to je to, piše City Magazin.

Skoro 20 miliona lajkova, 150.000 komentara i 115 miliona pregleda u 12 dana od objave.

– „Ali zašto je ovaj video toliko viralan“, „Volim ovu aplikaciju, apsolutno niko ne može da objasni zašto ovo ima 115 miliona pregleda“, „Ali kako, kako algoritmi rade?“, „Ne razumijem, što je ovdje posebno“ – samo su neki od komentara, a isto se pitaju i neki tiktokeri koji pokušavaju da shvate uspjeh ovog videa.

