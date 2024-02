Kakve su žene koje muškarci ne ostavljaju – Mišljenje psihologa Mihaila Labkovskog

Žena se ne bi trebala prilagođavati muškarcu kako bi bili srećni. U životu su stvari drugačije. Odluke se donose na osnovu vlastitog osjećaja i iskustva. Čak vam ni jedan psiholog neće dati konkretan savjet šta trebate uraditi.

Umjesto toga oni će vam dati smjernice, a sve što vam se kasnije desi je vaša jedinstvena i neponovljiva priča. U jednom članku Labkovskog sam pročitala o jednoj ženi, koja je imala oko 60 godina, ispričala mu je svoje probleme koji su se na prvi pogled činili nevažnima. Bile su to neke sitne svađe sa suprugom koje možda nisu ni vrijedne pažnje. Žena je željela znati da li treba da ostavi svog muža ili ipak treba zažmiriti na ove stvari? Nije stvar u tome šta se dalje dogodilo i šta joj je Labkovski savjetovao, već u tome da je žena, uprkos godinama, bila spremna napustiti muža.

Nije se čvrsto držala njega i nije smatrala da je on njena slamka spasa. Bila je spremna rastati se od njega jer joj neke stvari ne odgovaraju i bila je spremna upoznati drugog muškarca. Ta žena je imala toliko samopouzdanje i bila je siguirna da će sa njom sve biti u redu, sa mužem ili bez njega. Ova žena nije dozvoljavala da joj muškarac sjedi za vratom i da je veže za sebe. Navešću vam još jedan drugačiji primjer. Muškarac je napustio ženu i ona je, umjesto da se ljuti na njega, odlučila da kupi sebi lijepu odjeću, smrša i pokaže muškarcu da može naći boljeg.

Sve je to radila kako bi vratila muškarca nazad. Smislila je milion načina da ga urazumi, ali on se nije vratio. Labkovski ističe da ne možete samo tako otići psihologu i očekivati da vam on kaže šta ćete raditi. To je način razmišljanja i samoidentifikacije.

Na ženi je da li će dozvoliti muškarcu da je tretira kao otirač za cipele i hoće li baciti svoj život njemu pod noge. Muškarci ne ostavljaju žene koje im dopuštaju da žive svoj život u miru čak i kada su u braku. Ne ostavljaju one žene koje ne nameću svoje mišljenje, koje ih ne prisiljavaju ni na šta, koje ih ne mole i ne traže od njih da se mijenjaju.

Ako muškarac može biti ono što zaista jeste pored žene, on je nikada neće ostaviti. Nikoga ne možete zadržati pored sebe ako on to ne želi. I zapamtite, ako vas muškarac ne cijeni, ode i ne javlja vam se, to još uvijek ne govori ništa o vama i to ne znači ništa. Sigurno postoji neko ko će vas voljeti i ko neće moći živjeti bez vas, samo morate biti strpljivi i čekati,piše Infpultinfo

