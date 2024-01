KOLIKO ČESTO MIJENJATE ČARAPE? Doktor otkriva šta vam se može desiti ako to ne radite redovno

Svi smo bili u toj situaciji barem jednom. Propustili ste dan pranja veša i ostao vam je samo jedan par čistih čarapa? Hoćete li ići na posao bez čarapa ili možda ponovno navući svoje prljave čarape? Ili možda već jako dugo niste skinuli svoje prljave čarape. Ipak su to samo čarape, a ne prljav donji veš. Šta bi moglo poći po zlu?

Dva doktora odgovorila su na sva goruća pitanja o prljavim čarapama. Wenjay Sung, DPM, doktor podijatrijske medicine i bivši podijatar konzultant za LA Dodgerse; i David Petrillo, dermatološki kemičar i osnivač linije za njegu kože Perfect Image, dijele sve što trebate znati o nošenju prljavih čarapa, piše The Healthy.

Za početak, šta mislite o neugodnom mirisu stopala? Zato što je najneposrednija nuspojava skorjele obuće neugodan miris. Dr. Sung kaže da kombinacija znoja, bakterija i mrtvih stanica kože na vašim stopalima može proizvesti jedinstveno neugodan miris kada su stopala marinirana unutar prljave čarape.

Iako smrdljiva stopala sama po sebi nisu nužno zdravstveni problem, mogu uzrokovati probleme ako uznemiruju ljude oko vas. Vjerovatnost je da to nećete primijetiti jer svi postajemo “slijepi” za vlastiti miris, zahvaljujući onome što u polju psihologije nazivaju “senzornom deprivacijom”… ali ljudi oko vas će svakako primijetiti kakav miris širite. Profesionalni savjet: dr. Sung kaže da ako vam stalno smrde stopala, bez obzira na to koliko vremena provodite u čarapama, pokušajte poprskati malo dezodoransa u spreju na stopala prije nego što navučete čarape.

Svi mikroorganizmi u vašim prljavim čarapama ne uzrokuju samo neugodan miris – oni mogu uzrokovati i infekcije, kaže dr. Sung. Bakterije poput Staphylococcus i gljivice poput Trichophytona vole toplo, vlažno stanje vaših prljavih čarapa i uspijevaju u tom okruženju.

Bakterije i gljivice mogu uzrokovati infekcije u rasponu od blagih izbočina koje svrbe do gljivičnih infekcija, poput atletskog stopala, do bakterijskih infekcija, poput celulitisa, kaže on. U rijetkim slučajevima infekcije stopala mogu postati ozbiljne ako se ne liječe.

Održavanje vlage, znoja i bakterija zarobljenih izravno na vašoj koži može izazvati iritaciju ili čak oštetiti kožu na vašim stopalima, kaže Petrillo. To može uzrokovati ili pogoršati stanja poput mjehurića, osipa, ekcema, dermatitisa i otvorenih rana (što zauzvrat čini vaša stopala osjetljivijima na infekcije). prenosi novi

PRIJE OKO 11H

Sivo rublje postat će bijelo već nakon prvog pranja, samo stavite jednu stvar u veš mašinu

Pogoršane alergije

Ako patite od alergija na okoliš, nošenje prljavih čarapa jedna je od najgorih stvari koje možete učiniti jer unosite alergene u svoje čarape i zatim ih pratite po cijeloj kući. “Prisutnost prljavštine, prašine ili alergena u čarapama može izazvati alergijske reakcije ili osjetljivost kože”, kaže Petrillo.

Ova “nuspojava” je definitivno lična. Neki ljudi ostaju u prljavim čarapama jer tvrde da su udobnije kada se više nose. Ali mnogi ljudi smatraju da su prljave čarape neudobne – svrbe, iritiraju i loše pristaju.

Facebook komentari