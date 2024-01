Ako muškarac ima ove navike, odmah ga odvedite pred oltar

Ako se muškarac s kojim izlazite ovako ponaša te radi i samo neke od tih stvari, mogao bi biti ozbiljan materijal za brak. Donosimo čak 21 stvar ili načine ponašanja koje treba pohvaliti, a njega zadržati.

1. Zna što volite za doručak

Bilo da se radi o tostiranom pecivu sa sezamom od cjelovitog zrna pšenice s kajganom i sirom i svježe iscijeđenim sokom od naranče ili samo o crnoj kavi, on zna što želite, pogotovo rano ujutro.

Kad ne kuha za vas, istrčat će po hranu ili vas povesti sa sobom i recitirati vašu narudžbu napamet. To pokazuje da obraća pažnju na ono što volite.

2. Javlja se kad se s tuluma vraća doma

Kratkom porukom daje do znanja da dolazi doma.

On ne šalje ovu poruku jer misli da ste paranoični ili nesigurni, već iz poštovanja.

Time će se pobrinuti da se ne brinete te da je trijezan.

Također, daje mogućnost da konačno zajedno pogledate onaj film koji vam je na listi.

3. Brine se za vas

Donijet će vam aspirin i čašu vode ako imate glavobolju. Otići će u apoteku po maramice i lijekove za kašalj i pokupiti pileću juhu s rezancima kad imate jaku prehladu.

Dat će vam pastile za grlo i natjerati vas da posjetite liječnika kada tvrdite da ste prezauzeti da biste zakazali termin.

Poanta je u tome da se on dobro brine o vama zato što to želi, a ne zato što mora — ne samo kad ste bolesni, već svaki dan.

4. Zove tijekom dana samo da se javi

Možda ima smiješnu priču za podijeliti ili jednostavno želi vidjeti kako vam ide posao. Često će vas pokušati uvjeriti da prekinete ranije kako biste mogli provoditi vrijeme zajedno.

Čak i ako je to telefonski poziv koji traje samo nekoliko trenutaka, on daje sve od sebe kako bi se uvjerio da ste dobro.

5. Sjajan je s djecom

Djeca jedva čekaju da provode vrijeme s njim, on im je veliki uzor. Njegova optimistična osobnost i entuzijazam su zarazni.

Kad je on u blizini, djeca se dobro zabavljaju, a i vi također.

6. Uvijek ima vremena za vas

Bez obzira na to koliko ima posla, nikada neće zaboraviti odvojiti vrijeme kako bi bio nasamo s vama. Vi ste mu prioritet, pa se ne dvoumi odbiti svoje dečke kako bi bio s vama. Ova mala navika je velika jer dokazuje koliko ste mu vi bitni.

7. Odgovara na svaki tvoj poziv i poruku

Nikada neće nestati više dana zaredom jer je pouzdan. Neće se usprotiviti ako imate planove te ne traži provjere jer isprike nisu dio njegovog karaktera.

On nije od onih koji stalno kasne jer mu je dovoljno stalo da stigne na vrijeme.

8. Ne čuje se s bivšim djevojkama

On zna da nakon što je veza gotova, nema ništa dobrog što može proizaći iz ostanka u bliskom kontaktu, osobito kada je u novoj vezi.

Na mobitelu mu ne iskaču nikakvi čudni telefonski brojevi. Čak i ne osjećate potrebu za internetskim njuškanjem. Toliko mu vjerujete.

9. Nasumično vam kupuje srećke za loto

Voli vam dati srećku i gledati vas kako otkrivate brojeve na kartici. Zajedno ćete planirati što biste učinili s novcem ako pobijedite.

On je sanjar, a vi volite sanjati s njim.

10. U određenim prilikama dobivate darove od srca popraćene promišljenim čestitkama

Volite rođendane i godišnjice, pa ih on rado slavi s vama. Ako zna da volite pisati, nabavit će vam prekrasan dnevnik ili set olovaka kako biste bili inspirirani.

Svoj humor ubacuje i u poklone. Na primjer, ako vam otpjeva vašu omiljenu pjesmu, promijenit će riječi u tekst tako da budu o onom dosadnom kolegi s posla o kojem ste mu pričali.

11. Radije bi proveo noć kod kuće s vama nego išao van

Umjesto da se dotjera i potroši puno novca na veliki noćni izlazak, on je presretan ostati doma i sklupčati se na kauču s vama kako bi gledao film i naručio hranu za van.

Njegove uzastopne večeri tulumarenja su iza njega i sasvim mu je ok da bude doma. Samo da bude s vama.

12. Još vrišti kao mali dječak kada njegov tim postigne pogodak

Bit će lojalan svojoj momčadi bez obzira na to koliko puta izgube ili koliko god padnu na ljestvici. Naime, ta će se odanost prenijeti na njegove odnose s obitelji, prijateljima, pa čak i budućim supružnikom. Jednom posvećen, u tome je cijeli život.

13. Još je redovito u kontaktu s nekoliko svojih prijatelja iz djetinjstva

Smatraju ga svojim najboljim prijateljem i uživaju prisjećati se s njim, i vama, zajedničkih uspomena. On nađe vremena da ih nazove kako bi saznao što se s njima događa i pronaći će način da se poveže s njima unatoč tome što žive u različitim gradovima i vremenskim zonama.

To samo pokazuje da se unatoč vremenu i udaljenosti, trudi. I to se odnosi na vaš odnos s njim.

14. Pristojan je prema uslužnim radnicima

Redovito daje prekomjerne napojnice konobarima u restoranima i ljubazan je prema ljudima koji rade u uslužnoj djelatnosti. Čak i ako nema iskustva u radu u industriji, važno mu je biti dobar kupac. prenosi 24sata

Znate da ako mu je dovoljno stalo da se prema potpunim strancima odnosi s poštovanjem, to bi učinio puta 10 za vas i sve ostale koje voli.

15. On je zreo

On nije od onih koje je zahvatila gužva bez donošenja vlastite odluke. Ima vlastiti um i više je nego sposoban donositi odluke na temelju logike i svojih potreba.

Ako nekoliko njegovih prijatelja pije viski do 4 sata ujutro, on je taj koji se brine da je račun plaćen i da svi sigurno stignu kući.

16. Nevjerojatno je zgodan bez da se trudi

Nije ga potrebno uređivati, odijeva se radi udobnosti. Što ste ga više upoznavali, postajao je sve bolji. Vidite sve njegove fizičke nedostatke i zavoljeli ste ga i obožavate ga takvog kakav jest.

Nije ga bilo briga koje su vam marke torba ili cipele. Vi ste mu lijepa u svemu.

17. Svaki dan kaže barem jednu stvar koja vas nasmije

Nije uvijek namjerno – ponekad je to samo njegov pogled na stvari. Ipak, on definitivno poznaje vaš smisao za humor i voli vas nasmijavati.

18. On zna kako se nositi s vama kad ste loše volje

Dopušta vam da brbljate desetak minuta bez prestanka o nevjerojatno sebičnom prijatelju kojeg imate ili o lošem danu na poslu, i onda vam pomaže da se opustite.

Bilo da to znači spremiti hranu, voditi vas u šetnju ili vam masirati leđa, on zna kako će vas oraspoložiti. Uvijek će stati na vašu stranu, čak i ako niste u pravu.

19. Dovoljno je siguran da voli vaše prednosti

Podržava i potiče vašu neovisnost, a to je ono što voli kod vas. Poštuje vašu potrebu da održavate vlastita prijateljstva, ali vam se također rado pridruži kada ga pozovete.

20. Jako dobro miriše

Kada ga zagrlite, samo ga želite nastaviti grliti, da udahnete njegov nevjerojatan miris koji sažima jedinstveni dojam koji ostavlja.

Nadate se da ćete upiti njegovu magiju i sačuvati je da je osjetite tijekom dana.

21. On je vaš najveći obožavatelj

Kad ga netko pita za vas, on vas ponosno opisuje. Slavi vaše uspjehe jer je netko tko vas poznaje iznutra i izvana i može cijeniti i vaše borbe i postignuća, piše Your Tango.

