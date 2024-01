Jedini način da saznate volite li zaista nekoga, ovo su znakovi

Vremena mogu biti teška, javljaju se tjeskoba i razna pitanja koja se također odražavaju na odnose. Porasla je stopa razvoda, ali i opsjednutost pronalaskom prave ljubavi.

Stoga terapeute ne čudi porast broja upita onih koji traže savjet o tome kako se nositi sa sukobom i kako pronaći ljubav. S obzirom na svakodnevne uznemirujuće vijesti, može se činiti da živimo u stanju neizvjesnosti i fluktuacije. To možda tjera mlade da donose nepromišljene odluke o svojim životima i vezama.

Iako će neki požuriti sa sklapanjem braka, to možda nije najbolji način za donošenje odluka koje će promijeniti život. Mnogi parovi koji su se brzo vjenčali uspjeli su imati sretne brakove, no bilo je i onih čije su veze završile razvodom. Postoje i suprotne krajnosti. Neki se boje donositi bilo kakve odluke. Mnogi se odlučuju nikada ne vjenčati i boje se imati djecu. Nerado dovode djecu u nepredvidiv, nesiguran svijet. Obje krajnosti rastužuju.

Dobra vijest je, prema riječima terapeuta, da još možete pronaći ljubav i nadu za budućnost.

Evo 5 načina da saznate volite li nekoga uistinu, prema stručnjacima:

1. Gradite povjerenje

Ljubav ne možete požurivati. Potrebno je vrijeme da se razviju pravi osjećaji ljubavi. Da biste voljeli nekoga, morate razviti povjerenje. Kad nekoga upoznate, ne znate gotovo ništa o njemu. Vidite samo kako izgledaju, kako se oblače i kako govore. Prvi dojam može, ali i ne mora biti točan. Ljubav na prvi pogled je zaljubljenost na prvi pogled. Kako dijelite sve više i više o sebi i svojim životima, povjerenje raste i s vremenom se razvija prava ljubav.

2. Ne žurite

Mnogi mladi uspoređuju svoje situacije s vršnjacima. Kad se njihovi prijatelji i braća i sestre počnu zaljubljivati i vjenčavati, oni sami sebi stvaraju pritisak da ih sustignu. Mnogi žure sa zarukama prije nego što su stvarno spremni za brak. Tempo vašeg odnosa je između vas i partnera. Vrijeme kada i jeste li zaljubljeni ili spremni za vjenčanje nije stvar vaše obitelji, prijatelja ili bilo koga drugoga. Možete se posavjetovati s obitelji i prijateljima ako želite njihov doprinos, ali u konačnici, odluka je na vama i partneru – ne na drugima.

3. Djela govore više od riječi

Dio razloga zašto ne možete požurivati ljubav je to što vam treba vremena da promatrate partnerove postupke, a ne samo da slušate njihove riječi. Kad kažu da će nešto učiniti, ispune li to; odnose li se prema vama s poštovanjem; dolaze li na vrijeme, pokazujući da poštuju vaše vrijeme; kako se ponašaju prema prijateljima i obitelji… Ako ste zabrinuti, razgovarajte s njima o ponašanju. Možda morate uzeti u obzir neke stvari koje će vam pomoći da ih bolje razumijete i upoznate, ali to bi mogao biti i znak upozorenja. prenosi 24sata

4. Znate da privlačnost nije dovoljna

Fizička privlačnost i uzbuđenje ranih faza veze su uzbudljivi, ali nisu isto što i ljubav. Privlačnost je važan element za vezu, ali sama privlačnost nije dovoljna za trajan odnos. Ako je zajedničko vrijeme čisto fizičko, možda nemate dovoljno drugih zajedničkih interesa za održavanje veze. Želja da svaki trenutak provedete s nekim također je uobičajena u fazi zaljubljenosti. Međutim, to može biti i znak posesivnosti ili ljubomore, što može naškoditi dugoročno. Također, ne možete biti u zdravoj ozbiljnoj vezi bez neslaganja.

5. Otvoreni ste jedno prema drugome

Što više vjerujete jedno drugome i dijelite stvari o sebi, to se više ljubavi razvija. Kad se upoznate, dajete sve od sebe. Kako upoznajete potencijalnog partnera, dijelite stvari u koje ste manje sigurni. Potrebno je vrijeme da podijelite vlastite strahove, sumnje, tajne i snove. Svaki put kad podijelite dublje dijelove sebe, iskušavate odnos. Dok se usuđujete dijeliti dijelove sebe, a oni čine isto, postajete malo bliži jedni prema drugima. Kada oboje podijelite sve elemente onoga što vas čini onim što jeste – dobro, loše i sve ono između – znat ćete jeste li zaljubljeni. Ako ste bili otvoreni i iskreni te ste razvili sposobnost da govorite o svojim osjećajima, bit ćete spremni vjerovati im dovoljno da im priznate ljubav, piše YourTango.

